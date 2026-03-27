María Daniela explica finalmente si 'Pobre Estúpida' fue dedicada a Denise Guerrero 

Durante casi dos décadas, María Daniela y Denisse Guerrero han estado enfrentadas. El detalle está en que ellas ¡nunca han tenido un problema real! Todo surgió cuando se estrenó Pobre estúpida en 2007 y el público comenzó a especular que la letra iba dirigida a la vocalista de Belanova.

Pues sí está este chisme de que se suponía que Pobre estúpida se la hicimos a Denisse Guerrero, lo cual no es cierto y siempre lo he dicho; o sea, no lo desmentía tanto porque se me hacía chistoso.

Pero cuando sí se ponía seria la cosa decía: ‘Claro que no, la he visto tres veces en mi vida y alguna vez sí me saludó en un aeropuerto medio seria, quizás así es ella, no la conozco’, mucho menos para hacer una canción así”, compartió María Daniela en entrevista con Excélsior.

Ni María Daniela ni Denisse tuvieron un enfrentamiento; es más, apenas se habían visto un par de veces, pero este conflicto abrió la oportunidad para que ambas cantantes se “reconciliaran” frente al mundo con una colaboración precisamente con el tema de la discordia. En esta nueva versión, de paso, se burlan de la manera en la que los chismes en el mundo de la música corren y no se detienen.

“Nuestro management se topó a Denisse hace poco tiempo y a su mánager; creo que le preguntó que si sí se le había hecho la canción a ella y dijimos que claro que no, pero que estaría padre hacer algo”, compartió Emilio Acevedo.

“Y sí, pues venimos de la misma época, las dos estudiamos diseño de modas y hasta ahorita nos vamos enterando, creo que nunca habíamos hablado más de un minuto”, agregó María Daniela.

“Sí, era como ‘hola, bye’; o sea, hasta ahorita nos estamos poniendo al corriente”, dijo Denisse, quien también estuvo presente en la charla.

Las cantantes dijeron que ellas también alimentaron el chisme. Uriel Garcia Lima / ONErpm México

Así llegó el momento en que las voces de ambas se juntaron bajo el manto de los beats creados por Emilio en un remix nuevo. Sí, Pobre estúpida, que se estrena hoy, tiene un nuevo aire de cierre y paz.

Ojalá mi vida fuera así, una telenovela. Si yo les platicara a las personas lo que me pasa en la vida, realmente se aburrirían mucho. Bueno, pero por eso es padre y entiendo a María Daniela que de repente no lo desmiente porque dice: ‘ay, está gracioso, está cagado’. Mi vida es muy tranquila, muy normal. No es tan emocionante como el público a veces se imagina”, compartió la vocalista de Belanova.

En esta tormenta que comenzó hace casi 20 años, ambas apuntan a que fueron los medios de comunicación los que alimentaron el rumor.

La canción ya estaba hecha y sacaron de contexto algo que yo dije, como si estuviera hablando mal de Belanova. Me preguntaron qué opinaba de ellos y yo nada más dije que se me hacía muy pop y producido; lo que hacemos nosotros es más crudo y de ahí sacaron como que yo estaba hablando mal de ellos”, explicó María Daniela.

“Hace muchísimo tiempo hubo una época en la que era muy amiga de Natalia Lafourcade, una vez me la encontré en el aeropuerto y estábamos platicando, pasó un medio y nos pidió una foto, normal… un tiempo después veo la foto y el encabezado era ‘Denisse y Natalia, amigas y rivales’, ¡era una foto!”, agregó Denisse.

María Daniela confesó que, en ocasiones, cuando le preguntaban por Guerrero, no dudaba en decir que no era su persona favorita para seguir el juego.

Este tipo de situaciones son más graciosas y al público lo atrapan, el chisme. Cuando me preguntaban qué opinaba de ellos decía ‘no es mi persona favorita’, alimentando un poco esto porque en verdad me daba mucha risa”, admitió la cantante.

“Yo soy muy pacífica, la verdad. Sí me prendo, pero generalmente me arrepiento si me dejo llevar por mis emociones. Siempre trato de pensármela muchas veces antes de explotar”, añadió Denisse.

Pobre estúpida llega hoy a todas las plataformas digitales para dar fin a la serie de rumores que las han acompañado.