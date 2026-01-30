María Daniela y su Sonido Lasser recuperaron su juventud en éxtasis

Tuvieron que pasar dos años para que María Daniela y Emilio decidieran regresar a las tornamesas, a los escenarios y a la escena nacional. Sí, María Daniela y su Sonido Lasser se tomaron 24 meses —por cuestiones personales— y cargaron pila de nueva cuenta.

Están listos para regresar y lo hacen de la forma más ordenada posible. Primero, y después de haber sido artistas independientes por mucho tiempo, ayer firmaron con ONErpm para que sea la casa encargada de la distribución y planes de esta nueva etapa de su carrera.

“Estuvimos platicando mucho tiempo. Nosotros, que somos independientes desde hace mucho tiempo, casi no estuvimos en el mundo de las disqueras y siempre pensamos que solos podíamos, pero fue tanto el interés y la confianza que aquí estamos”, compartió María Daniela con Excélsior.

La cantante explicó que la pausa fue necesaria tras un periodo de saturación laboral. “Necesitábamos un descanso, en 2023 estuvimos demasiado activos, tocábamos tres veces por semana. Es un trabajo que pensábamos que se tenía que hacer, pero luego decidimos parar y nos cayó muy bien”, admitió.

Por su parte, Emilio Acevedo señaló que este tiempo sirvió para replantear la estructura de la banda tras dos décadas de trayectoria.

“El capítulo que se abrió fue más de qué vamos a hacer después. Hicimos muchas canciones, empezamos a ver cómo ordenábamos nuestro management y pusimos todo en orden. Ya han pasado 20 años y ya no es lo mismo; sentía que ya salimos de los antritos y para el futuro queremos tocar en cosas grandes y festivales. Ya tenemos una carrera sólida como para darnos ese lugar”, agregó el músico.

Durante esta nueva etapa, el dúo está listo para experimentar con nuevos sonidos, como el reguetón, aunque manteniendo su esencia característica.

“Empezamos a coquetear un poco con el perreo y fue chistoso, porque de plano no nos salió. Se fue a una onda mucho más Ace of Base, que tiene algo de ese ritmo latino. Para hacer algo más concreto de reguetón, hemos estado tratando de acercarnos a gente que lo vive. Hay de todo: temas medio Ace of Base y las que siempre nos quedamos a deber a nosotros mismos, que son las canciones más ‘María Daniela’, es decir, ultra techno y ultra high energy”, detalló Emilio.

Sobre su próximo show en el Teatro Metropólitan, el 18 de abril y el primero en más de 20 años de carrera en el foro de la colonia Centro, María Daniela mostró su entusiasmo, aunque con una observación sobre la comodidad del público.