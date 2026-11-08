La Mansión VIP 2: ¿A qué hora empieza el estreno de la segunda temporada?

Después de generar expectativa entre los seguidores de los realities, La Mansión VIP está de regreso con una nueva edición. El proyecto encabezado por el influencer HotSpanish prepara su segunda temporada, en la que 16 personalidades convivirán bajo el mismo techo mientras enfrentan distintos retos, alianzas y situaciones que podrían poner a prueba sus estrategias.

La nueva temporada promete mantener la atención del público, con una dinámica en la que cada movimiento de los participantes podría cambiar el rumbo de la competencia. Si quieres seguir el reality desde el primer día, te contamos cuándo comienza, dónde podrás verlo y quiénes son los famosos que ya tienen un lugar confirmado.

Foto: Facebook HotSpanish

¿Cuándo y a qué hora se estrena La Mansión VIP 2?

La espera terminará este domingo 8 de noviembre de 2026, fecha elegida para el lanzamiento de la segunda temporada. Según el anuncio de HotSpanish, la transmisión inaugural está programada para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

A partir de ese momento comenzará una nueva etapa del reality, con el ingreso de los concursantes a la residencia donde permanecerán aislados durante varias semanas. La convivencia será uno de los elementos centrales del programa, pues los participantes tendrán que adaptarse a vivir juntos mientras buscan mantenerse dentro de la competencia.

Foto: Instagarm karelyruiz

¿Dónde ver La Mansión VIP 2 en vivo y gratis?

Quienes quieran seguir cada detalle del estreno podrán hacerlo por internet, sin necesidad de contratar un servicio de televisión de paga.

La Mansión VIP 2 se transmitirá a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs, plataforma en la que ya se encuentra anunciado el lanzamiento de esta edición.

Para acceder a la emisión, los interesados únicamente deberán ingresar a YouTube, localizar el canal oficial del creador de contenido y consultar la transmisión programada. También podrán revisar los enlaces que se compartan mediante los espacios oficiales del reality.

De esta manera, el público podrá conectarse desde distintos dispositivos y seguir el desarrollo del programa a través de una plataforma digital.

Bellakath. Especial

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Mansión VIP 2?

La segunda temporada contará con un total de 16 integrantes, de acuerdo con los datos difundidos por la producción. Aunque todavía faltan nombres por conocer, ya se reveló una primera lista de 10 personalidades que formarán parte de esta experiencia.

Entre los participantes anunciados se encuentran:

Karely Ruiz

Itati López

Tony Aguirre

Joao Ferreira

Edwin Mendoza

Paolita Suárez

Doña Alegría

Cinthia Cossio

Rod Contreras

Bellakath

Aunque todavía quedan lugares por revelar, uno de los nombres que ya comenzó a llamar la atención es el de Dani Flow. El cantante adelantó que formará parte de la segunda temporada de La Mansión VIP; sin embargo, hasta el momento, su incorporación no ha sido anunciada oficialmente por la producción. Su posible ingreso se suma a las sorpresas que rodean esta nueva edición del reality.

Foto: Instagram Itati López

¿Quién ganó la primera temporada de La Mansión VIP?

La primera edición del reality llegó a su desenlace el 10 de mayo de 2026, cuando Sol León se convirtió en la ganadora y obtuvo un premio de dos millones de pesos.

Con ese antecedente, la segunda temporada buscará repetir el interés que despertó su estreno y reunir nuevamente a figuras del entretenimiento y las redes sociales en un formato donde la convivencia, las decisiones y las estrategias serán fundamentales.

Ahora, la atención está puesta en los nuevos habitantes de la mansión y en lo que sucederá cuando comiencen a compartir el mismo espacio.