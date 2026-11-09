Autor del ‘Hole in One’ en Puebla ya celebra con su Mazda CX-70 Carbon Edition AWD 2026

José Juan Carlos Sánchez Ghenno, estrella de la octava fecha de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda, ya puso sus manos sobre el flamante premio gracias a su ‘hole in one’ en el Club Campestre de Puebla.

José Juan Sánchez y su esposa Carmita Alamina Hernández llegaron puntuales a su cita en la sucursal de Mazda Angelópolis. El staff les brindó una calurosa bienvenida, al tiempo que los sorprendió con un kit de golf.

El autor del Hole In One en la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda en Puebla también se llevó un kit de golf antes de recibir su nueva camioneta. Foto Mateo Reyes Arellano

Tras plasmar su firma de contrato y sobre el certificado del ‘hole in one’, la emoción en el ganador aumentó. Una mayor sonrisa y la inquietud lo delataron mientras caminaba hacia el vehículo cubierto y con un moño.

José Juan Carlos hizo los honores con su esposa. Simultáneamente destaparon su nueva camioneta Mazda CX-70 Carbon Edition AWD 2026. Una joya en color negro, con interiores en rojo.

“Mi esposa siempre me dijo que tenía que regresar con esa camioneta, que gasto dinero jugando golf”, ríe con picardía José Juan Sánchez. “Agradezco a Mazda, a Imagen de que haga este tipo de eventos, motiva a los que jugamos golf, para seguir entrenando. El apoyo de la familia es fundamental, como el de mi esposa y sus buenos deseos”.

El autor del ‘hole in one’ de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda también habló de la organización del torneo.

“La parte del orden, hay mucho, cuando llegas ya sabes lo que vas a hacer. Uno como jugador viene a divertirse, entonces ya sabes cuál es tu salida, tus hoyos, cómo empiezas y el seguimiento. En el Club Campestre de Puebla hicieron un buen trabajo, ayudaron mucho a que fuera un verdadero evento de éxito”.

Ganador de la camioneta Gira de Golf Imagen. Foto Mateo Reyes Arellano

Cabe recordar que José Juan Sánchez también se proclamó ganador de la Categoría 2 de la etapa en Puebla de la Gira de Golf Imagen Kapital presentada por Mazda. Lo hizo en compañía de Miguel Ángel Pérez ‘el Bolita’.

Por lo tanto, esta dupla ganó su boleto para competir en la Gran Final de Los Cabos, cierre de temporada que reunirá a todos los campeones del año.

“He entrenado bastante, ahorita vengo de entrenar, por eso estoy medio quemado, estuve todo el día practicando tiros cortos con la extensión. Casi no jugué, estoy preparándome duro, quiero representar bien a mi club Las Fuentes, aunque yo soy de Santa Cruz Tlaxcala”, advirtió ya convertido en una de las figuras a seguir en Los Cabos.

José Juan Sánchez fue recibido en el Mazda Angelópolis de Puebla con su nueva camioneta o Foto Mateo Reyes Arellano

Antes de hacer rodar su nueva Mazda CX-70 Carbon Edition AWD 2026, José Juan compartió la felicitación que le hizo llegar el periodista Pablo Carrillo Lavat.

“Hace tiempo tuve la oportunidad de jugar con Pablo acá en Puebla. Ya lo conocía, entonces me gritó ‘partner, partner’, tú fuiste (el del hoyo en uno). Me abrazó con esa emoción que transmite Pablo fuera de cámaras, es mi amigo, es muy padre porque sientes la buena vibra. Muchos jugadores de golf que no conocía todavía me siguen felicitando, porque saben lo difícil que es el ‘hole in one’”.