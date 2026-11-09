Después del triunfo demócrata

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La elección intermedia en Estados Unidos se pintó totalmente de azul. Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y ganaron la mayoría en el Senado, con lo que le arrebataron el control legislativo al oficialismo republicano. De forma adicional, lograron triunfos históricos en estados tradicionalmente conservadores como Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine y las Carolinas; de entre todos estos, sin duda la victoria en escaños senatoriales en Texas después de décadas fue de la mayor relevancia. El gobierno estará dividido. Lo que muchos ya califican como un referéndum de castigo a la administración Trump, por el incremento en el costo de la vida, la inflación y la agenda migratoria.

Es imposible evitar que los resultados del miércoles pasado, sean también el banderazo para la futurología electoral próxima. ¿Quién queda mejor posicionado? ¿Quién tendría mayores probabilidades de ganar la presidencia en dos años? Si bien el golpe es contundente contra todos los integrantes del Partido Republicano, considero que Marco Rubio podría tener un mejor contexto para los siguientes meses, frente a J. D. Vance, si se toma en cuenta que lo más probable es que Trump ponga un mayor énfasis a su política internacional dados los previsibles bloqueos que enfrentará en el escenario interno.

Gina Hinojosa será la primera gobernadora demócrata del estado en más de tres décadas y es la primera persona hispana en ocupar el cargo. Entre sus propuestas están entregar un reembolso único de 1,500 dólares a cada hogar en la entidad, eliminar el programa de vales escolares y establecer nuevas reglas para los centros de datos. Dada la relevancia del voto hispano, la cercanía con México y la proyección que el contundente triunfo representa, sin duda alguna Hinojosa es una de las personalidades políticas a las que habrá que darle seguimiento de cara a la elección presidencial de 2028.

Como es natural, los resultados en la Unión Americana han provocado un caudal de análisis, especulaciones y proyecciones a futuro. ¿De qué forma repercutirá la nueva condición política en nuestro vecino del norte hacia México? Algunos despistados piensan que la derrota de Trump disminuirá su agresividad hacia el sur de la frontera, especialmente en cuanto a los señalamientos contra la narcopolítica. Si bien son “deseos” entendibles, especialmente por parte de algunos morenistas que ya no ven “lo duro sino lo tupido”, lo cierto es que esto no sólo resulta improbable, sino que denota la falta de entendimiento de lo que hoy representa nuestro país para la agenda de seguridad nacional estadunidense.

Existen dos temas en los que demócratas y republicanos tienen un consenso. Por un lado, China, identificada como el principal competidor estratégico y un foco central de contención. Desde la prioridad de mantener el equilibrio militar en la región del Indopacífico y especialmente evitar que Pekín desafíe los intereses estadunidenses en Taiwán, hasta el enfoque decidido de bloquear la expansión en infraestructura crítica que tuvo los últimos años en América Latina y el Caribe, principalmente en puertos, telecomunicaciones, redes y energía, así como materias primas estratégicas y lazos comerciales. Independientemente de quién domine las cámaras o el Poder Ejecutivo, en esto, el establishment, no tienen diferendo alguno.

El segundo tema es México. La frontera de más de 3,000 kilómetros, junto con una interdependencia económica creciente, marcan la pauta sobre la forma en que nuestro país se ha convertido, mas allá de un “socio” estratégico, en un tema prioritario para la seguridad interna estadunidense y la propia del hemisferio.

La crisis del fentanilo y el crimen organizado, donde el tráfico de opioides sintéticos y otras drogas ilícitas ha provocado la muerte de cientos de miles de personas en aquel territorio, se conjuga con la presencia de grupos criminales organizados, que interactúan con actores de otros países (tales como empresas chinas que venden los precursores químicos, con los cuales se producen dichos estupefacientes) y que mantienen un altísimo grado de preocupación. De manera adicional, el control migratorio y el tráfico de armas se han convertido en temas prioritarios sobre los que no hay mayores diferencias entre demócratas y republicanos.

No obstante, la gran pregunta frente al triunfo demócrata es, ¿qué pasará respecto a las cadenas de suministro, en el contexto de la competencia global con China? ¿Qué rol jugará México para la reindustrialización de Norteamérica? El resultado de la elección nos exige pensar en lo verdaderamente importante.