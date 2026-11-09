Última Hora Impreso de hoy

Infancias bajo el abandono del Estado

Mario Luis Fuentes

Mario Luis Fuentes

Editorial

El 20 de noviembre se conmemorará el Día Mundial de la Infancia. México llegará a esa fecha, como lo ha hecho a lo largo de las ya más de tres décadas de aprobación de la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño, con una distancia intolerable entre los derechos reconocidos y las condiciones para ejercerlos. En efecto, el interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4º constitucional, exige que toda decisión pública considere prioritariamente sus consecuencias e implicaciones para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el país sigue sin consolidar una política de Estado capaz de convertir ese mandato en protección cotidiana, presupuestos suficientes y responsabilidades exigibles.

En ese contexto, la reciente investigación de El Universal sobre el reclutamiento de adolescentes y jóvenes para sostener la violencia en Sinaloa muestra una de las expresiones más atroces de ese atraso estructural. Los testimonios describen rutas de captación y traslado hacia territorios en disputa; allí, la vida queda sometida a organizaciones que utilizan personas para reproducir su poder armado. Cada adolescente reclutado obliga a preguntarnos dónde estuvieron las instituciones que debían protegerlo, advertir el riesgo, buscarlo y ofrecerle posibilidades de vivir fuera del dominio criminal.

La violencia produce también infancias que permanecen fuera de las prioridades gubernamentales: quienes quedan huérfanos por homicidios, feminicidios o enfrentamientos; quienes esperan a una persona desaparecida; quienes abandonan su comunidad por amenazas. La muerte o ausencia de sus cuidadores puede significar, simultáneamente, pérdida de ingresos, interrupción escolar, desarraigo y sufrimiento psíquico. Su atención exige búsqueda, reparación, acompañamiento y cuidados sostenidos; frente a ellos, el UNICEF reconoce la orfandad, el desplazamiento y el reclutamiento entre los daños de la violencia armada más atroz sobre la niñez.

A estas agendas se suman los hijos e hijas de personas encarceladas, las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios y los adolescentes privados de la libertad. Todos conservan íntegramente su dignidad y sus derechos. También requieren protección quienes padecen explotación sexual, trata, servidumbre y trabajo peligroso. La ENTI 2025 registró alrededor de 3.5 millones de personas de cinco a 17 años en trabajo infantil: 12.6% de ese grupo. Como se ha advertido en el análisis publicado en México Social, su persistencia revela límites estructurales del desarrollo y de la protección social.

Las infancias siguen soportando una incidencia de pobreza superior a la población adulta: 38.7% frente a 26.1% en 2024. Son 14 millones de niñas, niños y adolescentes que viven con bajos ingresos y múltiples carencias que, en ese periodo de la vida, tiene efectos devastadores para su presente y posibilidades futuras. A ello se añaden la inasistencia escolar y los aprendizajes insuficientes. PISA 2022 mostró que 47% del alumnado de 15 años carecía del nivel mínimo en lectura y 66% en matemáticas. Estos resultados obligan a recuperar aprendizajes y evitar que pobreza, trabajo y violencia sigan interrumpiendo trayectorias educativas, pero, sobre todo, truncando proyectos de vida.

De acuerdo con la ley, el SIPINNA debería articular una respuesta integral; sin embargo, su función coordinadora requiere instituciones con personal, capacidades y recursos para cumplir acuerdos; pero si esas condiciones faltan, la coordinación termina administrando insuficiencias. La austeridad federal se convierte así en austeridad de la protección: menos capacidad para prevenir, atender y restituir derechos. UNICEF documenta que la proporción del gasto social destinada a infancia descendió de 26.5% en 2018 a 15.8% en 2025. Esa trayectoria cuestiona la prioridad presupuestaria establecida en la Constitución.

La justicia familiar forma también parte de esta deuda. Un procedimiento que prolonga la incertidumbre, desatiende la violencia o decide sin escuchar adecuadamente puede convertirse en otra fuente de victimización. La Suprema Corte ha exigido participación con asistencia especializada y medidas para evitar la revictimización; empero, cumplirlo demanda transformar prácticas judiciales y garantizar representación efectiva.

El próximo 20 de noviembre debe confrontarnos con la profunda crisis moral que significa el incumplimiento estatal de los derechos de las infancias y de una sociedad que tolera su sufrimiento como parte habitual de la vida nacional.

Temas: