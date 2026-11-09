Lila Downs recibirá el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy: "No dejaré de alzar la voz"

Lila Downs es de esas mujeres que reflexiona cada palabra que dice, así como las que escribe y las que canta. Aquellas que vienen de la entraña, de la tierra, del corazón. Canta a la mujer, a la madre tierra, a la patria, al amor, a la naturaleza, a la migración, a los dos mundos de donde viene: el mixteco y el estadunidense.

Se dice agradecida con la vida y con varias satisfacciones a nivel artístico, de poder explorar la voz como instrumento y también a través de las narrativas y de las peleas existenciales, como decir “aquí estamos presentes, vivitos y coleando, date la vuelta, voltea y mira a tu alrededor, aquí andamos.”

Recién llegada de Madrid, luego de haber acudido a la Cumbre Iberoamericana hace un par de días, Lila Downs charló unos minutos con Excélsior.

“Creo que eso ha sido de mucho valor para mí, para mi nación indígena, que soy de la mixteca, para mi estado Oaxaca y para mi país. Así que estoy muy orgullosa y muy agradecida”, compartió la intéprete.

Lila recibirá hoy el Premio a la Excelencia Musical que otorga la Academia Latina de la Grabación por su destacada trayectoria y el honor no es para menos.

Tiene un Grammy y 6 Latin Grammy, cantó Burn it Blue en la ceremonia del Oscar en 2003 junto a Caetano Veloso, nominada a Mejor Canción Original, además de haber recibido varios reconocimientos más.

La méxicoamericana considera muy importante el reconocimiento por la labor del tipo de música que ha hecho. No ha sido nada fácil encasillarla en ningún sitio, subraya, por eso se siente orgullosa de haber logrado mucho viniendo de la música de raíz, en la que, a través de su carrera y del tiempo que lo ha venido haciendo, era muy difícil convencer a la gente que el folclor es muy válido, importante y que nos aporta mucho .

Vengo de un lugar misterioso y muy diverso que es Oaxaca, y por otro lado también de la parte de entre fronteras, de Estados Unidos, mi padre también contribuye al hecho de que quisiera pelear por quién soy, pelear por mostrar la belleza de los lugares que conozco de México que valen mucho y que la música expresa a través de poesía y de belleza.

La riqueza que llevamos en nuestra historia y también que sobrevive a la modernidad, porque muchas veces aquí en la Ciudad de México, hay la percepción de que todas estas cosas ya se terminaron, pero no es el caso”, dice.

A través de sus letras, de sus discursos, Lila comparte sobre el lugar mágico del que viene, que es muy diverso, complejo artísticamente y también políticamente, y “eso mismo le da mucha belleza a lo que hacemos, creo, esa gran diversidad hace que sea muy enriquecedor conocerla”.

La cantante asegura que ella sigue segura del camino de la ideología política que desde hace años abrazó. Sony Music México

“Desde la gastronomía hasta las artes plásticas, con ese conocimiento, empaparte de esa belleza y conocerla, verla en vivo, ver que está viva.

“Que estamos felices de cantar una chilena costeña o un son de la montaña o un son del istmo con una banda, y no necesariamente tiene que ser una banda al estilo norteño… dentro de nuestros regionalismos tenemos mucho orgullo y belleza que nos rodea”, comparte quien ha cantado en mixteco, inglés y náhuatl.

Así como grandes poetas y artistas oaxaqueñas y oaxaqueños se han convertido en embajadores de la región, la nacida un 9 de septiembre ha peleado “por algo que vale mucho la pena”, aunque, supone, hay personas que no se sientan representadas por ella porque también, dice, “soy un poco una freak. Medio gringa, medio mixteca, medio mestiza y, además, medio feminista”

Pero por otra parte también represento a muchas, ¿no? Entonces, está lindo ver que los tiempos van cambiando y uno también se va ajustando a eso y que hemos avanzado un montón. En mi vida puedo decir que hemos avanzado”.

Si bien Lila fue una de las pioneras de la música de raíz y fusión dentro de la industria, considera que ha habido una transición. Diferentes estados se han enfocado, no a renovar, subraya, sino a revitalizar, una revitalización de algo que se lleva dentro, que se conoce, con la que crecieron, pero que ahora toca valorarlo de otra manera y eso, asegura, es un privilegio.

No dejará de alzar la voz

Mediante sus letras, Lila también ha hecho denuncias, expone, abre la mente y le gusta decir la verdad, aunque a veces sea dolorosa, incomode o hasta se termine en la cárcel.

“Hay algo muy curioso que pasó cuando falleció Gabino Palomares (cantautor y activista mexicano) que alguien publicó una nota que él había dicho que curiosamente el gobierno de ahora, que es un gobierno que empezó como de izquierda, nosotros estábamos en ese movimiento, ¿no?, y es curioso porque ahora pues estamos como a un lado.

Quizás es una percepción… yo he tenido mucha fortuna porque he participado, a la par de muchas personas, con diferentes opiniones políticas, podría decirlo de esa manera. Pero sí, nunca dejaré de decir que yo sí adscribo a la izquierda, tengo esa preferencia.

Y como ver un poco que tu gobierno está en en otro sitio… pero creo que también hace falta esa diversidad, esa crítica, esa verdad… eso que dijo Palomares, que los artistas también acompañan los movimientos, aunque esos movimientos ganen y se vuelvan el establecimiento”.

Por eso, no dejará de hablar, de alzar la voz a lo que, desde su punto de vista, considera como una responsabilidad, pues siempre “yo opté ir por ese camino. A veces me he arrepentido y digo, ‘Ay, pues, yo no quise ser comercial del todo’, ¿no?, pero sabes, la mayoría del tiempo estoy contenta y acepto mi decisión y me ha pesado algunas veces que estuve censurada, en mi tierra, estuve como castigada.

“Pero también mucha gente lo agradece. Agradecen que hables la verdad, que no seas hipócrita y digas las cosas de frente.

Se dice agradecida de haber influencia a nuevos valores de la música mexicana y latina. Sony Music México

Ese “castigo”, de alguna manera, es de las cosas que ha tenido que sortear en estos años de carrera, pero quizá la más fuerte fue el enfrentarse a la muerte de su pareja de tantos años, hace casi cuatro años, Paul Cohen.

Además del dolor y la dificultad que representaba la pérdida, “encima hubo personas que me dejaron, que no podían colaborar conmigo porque yo era una viuda y eso me rompió, de esas cosas que dices: ‘¿Cómo? ¿En serio?’

“Todavía te lo crees cuando yo tenía 16 y vivía en mi pueblo hace mil años, en los años 80, pero ahora dices: ‘¿Cómo?’ O sea, esas cosas siguen pasando. Eso fue. Me rompe el corazón, pero creo que todo eso te hace más fuerte”, se sincera.

Por ello se da cuenta de lo mucho que hay que trabajar todavía, crear canciones, crear arte, hacer diálogos y que se hable de estos temas, aunque a veces sean incómodos.

Recuerda que comenzaba a hablar de la menopausia en el anterior disco y la gente se incomodaba mucho, aunque quizá, expresa, sea por su público, que es tradicional y que en algunos de los casos no está acostumbrado a decir las cosas de cierta forma.

Cambia su mundo

“Eres fuerte / En tu cabello flotan las palabras / Viajo contigo, bailo contigo / Para llegar, si yo soy tú misma”, dice una parte de la canción Cambias mi mundo, del nuevo disco de Lila.

Lila Downs entre Snow the Product y Mariana Seoane. Cortesía Ocesa

Y a través de su música y de la música en general, su vida ha cambiado, porque cree que ha influenciado a otros artistas que también, a su vez, han cambiado su mundo.

Eso es muy grande para mí, porque sigo creyendo en lo que tengo que decir, hablar y expresar musicalmente, que todavía falta hacer varios proyectos importantes para mí.

“Quizás hip-hop, que es como una sorpresa para todos, quizás un sinfónico y quizás el jazz, que siempre lo menciono y nunca lo logro hacer, así que pues ahí vendrán tres proyectos bien lindos”, concluye.