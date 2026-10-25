¿Quiénes son los participantes confirmados de La Mansión VIP Temporada 2? Esto se sabe 

La expectativa por el regreso de La Mansión VIP Temporada 2 comienza a crecer entre los seguidores de HotSpanish, quien prepara una nueva edición de su reality show digital, un formato que reúne a creadores de contenido para compartir una misma casa y competir en diferentes dinámicas durante varias semanas.

Foto: Facebook hotspanishreal

El proyecto se caracteriza por mostrar la convivencia de sus participantes las 24 horas del día, lo que permite al público seguir de cerca sus interacciones, estrategias y posibles desacuerdos. Con el anuncio de una nueva temporada, la atención se centra en las personalidades que se sumarán a esta experiencia.

¿Cuándo se estrena La Mansión VIP Temporada 2?

La nueva entrega del programa tiene previsto su estreno para el próximo 8 de noviembre y podrá seguirse a través del canal oficial de HotSpanish en YouTube.

El influencer apuesta nuevamente por este formato digital, que ha logrado captar la atención del público al mostrar cómo conviven distintas figuras de internet bajo el mismo techo. Durante el reality, los participantes deberán superar diversos desafíos y competir por un lugar en la final, con la posibilidad de llevarse un premio económico cuyo monto todavía no ha sido confirmado.

Ahora, con el regreso de La Mansión VIP Temporada 2, los seguidores esperan conocer al resto del elenco y descubrir qué sorpresas prepara HotSpanish para esta nueva etapa del proyecto.

Karely Ruiz, la primera participante confirmada

Karely Ruiz es una modelo e influencer mexicana que nació el 28 de octubre de 2000 en Monterrey, Nuevo León. Su popularidad creció gracias a su actividad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con el modelaje y su estilo de vida. Con el paso del tiempo, también se posicionó como una de las creadoras de contenido más conocidas de México y Latinoamérica, especialmente por su presencia en plataformas de suscripción como OnlyFans.

La regiomontana fue la primera personalidad anunciada para La Mansión VIP Temporada 2. Su nombre también ha acaparado titulares debido a distintas controversias, entre ellas la difusión de fotografías íntimas por parte de su expareja, un episodio que generó numerosas reacciones en redes sociales.

Foto: Instagram karelyruiz

¿Quién es Itatí López, la segunda participante confirmada?

Itatí López es una influencer, creadora de contenido y empresaria de origen mexicano, nacida en marzo de 2000 en Ventura, California, Estados Unidos. Aunque nació en territorio estadunidense, tiene raíces mexicanas por parte de su madre, originaria de Michoacán.

Su trayectoria en internet comenzó en 2018, cuando publicó videos en YouTube sobre maquillaje y aspectos de su vida cotidiana. Posteriormente, amplió su presencia digital en plataformas como TikTok e Instagram, donde consiguió una comunidad de seguidores gracias a sus tutoriales de belleza, reseñas de cosméticos y vlogs personales.

En sus publicaciones también suele aparecer junto a su madre, conocida en redes sociales como Doña Silvia, con quien comparte distintos momentos de su vida.

Además de su faceta como influencer, Itatí López incursionó en el mundo empresarial con Viyant Beauty, su propia marca de productos de belleza, de la que es fundadora y directora ejecutiva.

En cuanto a su presencia digital, cuenta con aproximadamente 2.4 millones de seguidores en Instagram y 14 millones en TikTok, plataforma en la que mantiene una comunicación constante con sus fanáticos. Actualmente, reside en Bakersfield, California

Foto: Instagram itati3211

¿Qué pasó en la primera temporada de La Mansión VIP?

La primera edición del reality concluyó con Sol León como ganadora. La empresaria e influencer se llevó el triunfo en una temporada que generó conversación en redes sociales por las situaciones que surgieron durante la convivencia.

Entre los participantes que destacaron en aquella entrega estuvieron Niurka Marcos, Suavecito, Queen Buenrostro, Kim Shantal y Naim Darrechi, quienes protagonizaron algunos de los momentos más comentados del programa.

HotSpanish adelantó que continuará dando a conocer a los participantes de La Mansión VIP Temporada 2, a través de sus redes sociales, por lo que en los próximos días se espera que revele nuevos nombres que se sumarán al reality.