José Eduardo Derbez habla del rumor que lo vincula con el caso de su hermano Vadhir

José Eduardo Derbez volvió a encontrarse con los medios de comunicación y, como ha ocurrido en otras ocasiones, las preguntas sobre su familia no faltaron. Esta vez, el actor tuvo que responder a una serie de rumores que comenzaron a circular en redes sociales y que también involucran a su hermano Vadhir Derbez.

En los últimos días, la familia Derbez ha estado en medio de la polémica debido a los señalamientos contra Vadhir por un presunto caso de abuso sexual. Aunque el tema está relacionado directamente con el actor, otros integrantes de su familia también han sido cuestionados sobre lo ocurrido.

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Durante una reciente entrevista, el hijo de Victoria Ruffo habló sobre las versiones que se han compartido en internet y explicó qué piensa de las personas que hacen acusaciones públicas sin tener pruebas. Además, dejó claro que este tipo de situaciones pueden afectar distintos aspectos de la vida de quienes son mencionados.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre los rumores que lo involucran con Vadhir?

Una publicación difundida en redes sociales provocó que el nombre de José Eduardo Derbez comenzara a relacionarse con las acusaciones contra su hermano, Vadhir.

De acuerdo con lo señalado en dicha publicación, Vadhir presuntamente habría alcoholizado y agredido sexualmente a una menor de edad en un crucero. La misma versión asegura que José Eduardo supuestamente estuvo presente y no intervino para evitar lo ocurrido.

Ante las preguntas de los reporteros, José Eduardo Derbez rechazó los señalamientos y aseguró que desconoce de dónde surgió la versión que lo involucra.

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"No entiendo de dónde lo sacó esta señora", dijo.

Aunque el actor respondió a los cuestionamientos, también expresó su inconformidad por la facilidad con la que se difunden acusaciones que pueden afectar la reputación de una persona.

José Eduardo explicó que no descarta recurrir a las autoridades si los rumores llegan a ocasionarle problemas en su vida personal o en sus proyectos profesionales.

"Si me afecta en algo a mí, sí, porque no pueden estar hablando por que sí, subiendo cosas porque sí", dijo.

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De igual manera, el integrante de la familia Derbez pidió tener cuidado con la información que se comparte públicamente, especialmente cuando se trata de acusaciones que todavía deben ser esclarecidas.

"Las personas tienen que cuidar mucho lo que dicen porque se llevan entre las patas muchas cosas, trabajo, imagen, familia, y no está padre, hay que dejar que las cosas avancen como tiene que avanzar y papelito habla", dijo.

¿Qué sabe José Eduardo Derbez sobre las acusaciones contra Vadhir?

Otro de los temas que surgieron durante la conversación con los reporteros fue la situación de Vadhir Derbez, quien ha sido señalado en una denuncia por presunto abuso sexual.

Al preguntarle si conocía detalles sobre el caso de su hermano, José Eduardo reconoció que no tiene demasiada información sobre lo que está ocurriendo y explicó que el asunto está en manos de los representantes legales de Vadhir.

"No estoy muy enterado, lo están llevando sus abogados", declaró.

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Respecto a la situación legal, el actor mencionó que una posible razón por la que las autoridades mexicanas no habrían podido notificar a su hermano sobre la denuncia es que actualmente vive en Estados Unidos.

También fue cuestionado sobre la presunción de inocencia de Vadhir y la manera en que espera que se resuelva el asunto.

"Yo confío en el proceso que se tenga que llevar y en las leyes".

José Eduardo Derbez denuncia presunto acoso contra Victoria Ruffo

La conversación con los medios también incluyó preguntas sobre Victoria Ruffo, quien recientemente fue abordada por reporteros para conocer su opinión acerca de los señalamientos contra Vadhir Derbez y los rumores que mencionan a su hijo.

José Eduardo explicó que tanto él como su madre suelen mantener una buena relación con la prensa y acostumbran responder a las preguntas de los periodistas. No obstante, considera que algunas situaciones han resultado incómodas para su familia.

En particular, recordó un encuentro en el que varios reporteros se acercaron a Victoria Ruffo para entrevistarla. Según el actor, la manera en que fue abordada no fue la adecuada.