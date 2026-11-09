El extraño significado del respeto
Ingela Camba Ludlow
Editorial
¿Por qué podemos sentir que burlarnos de alguien a quien amamos es una bajeza, pero burlarnos de un político que abusa de su poder y posición puede parecernos apropiado? ¿Por qué una falta al respeto y la segunda no?
Vale comenzar reconociendo que “respeto” es una palabra polisémica, tiene muchas acepciones que dependen de las situaciones en las que se piensa. Quizá por eso todo el mundo cree saber qué significa, aunque puede cambiar considerablemente su sentido dependiendo de la relación y las circunstancias.
¿Por qué el tema es importante hoy? Vivimos en un mundo en el que se habla cada vez más de cuidar al otro que, extrañamente, ha llevado a una rigidización del lenguaje y la convivencia tales que parece enajenación. Eso que parece buscar un cuidado del otro, pero que termina siendo más bien impositiva de la propia sensibilidad, exigiendo que las demás la acepten o de lo contrario le estarían faltando al respecto. No son lo mismo, por tanto podemos ir entendiendo por qué puede tener significados tan distintos.
Quizá porque desde el origen permitía pensar muchas líneas.
A partir del latín, respectus proviene de respicere, que significa volver la mirada, mirar atentamente a tener en cuenta. Esta raíz nos permite pensar más allá; en ese mirar al otro podemos entrever su singularidad. Ésta es ya una significación más profunda. Porque mirar al otro, verdaderamente mirarlo, significa hacernos conscientes de lo que el otro es y, al ver eso, pensar en sus alegrías y dolores y desde ahí saber que somos responsables de qué hacemos con eso que hemos podido conocer del otro.
A partir de esto, el mirar al otro y poder conocerlo, es quizá el mayor acto de respeto. Con ese otro podemos estar en muchas relaciones diferentes y mirar conlleva una acción particular con cada ese otro diferente.
Estas son algunas dimensiones del respeto a partir de las diferentes relaciones posibles.
El respeto a los hijos tiene que ver con el balance entre proporcionales la educación y a la vez ver florecer su identidad y posteriormente ir creando sus propios sueños. Esto les permite que encuentren su propio camino y respetarlo cuando lo encuentren. Respetarlos implica reconocer que no son una extensión de nosotros.
En el respeto a los padres y a los ancestros podemos pensar en la gratitud por lo recibido, por aquello que nos formó mientras nos identificamos. Cosas que nos habitan que quizá ni siquiera tenemos conciencia. Reconocer que quizá vivan con una visión del mundo diferente a la nuestra y poder mirar esa diferencia con cariño.
El respeto a los que fueron cercanos amigos o parejas tiene que ver con cuidar aquello que se conoció del otro en un espacio más de confianza e intimidad y no utilizarlo para la propia reafirmación. Utilizar observaciones propias para herir o exhibir es una manera de traicionar la confianza del vínculo que un día se tuvo.
El respeto a las diferencias es poder dejar un espacio para la identidad del otro, sin tener que compartir la misma ideología. No es renunciar a tener el propio juicio crítico ni a cuestionar aquello con lo que no estemos de acuerdo, sino detener el menosprecio porque el otro no es igual. Hannah Arendt escribe en La condición humana: “Ser mirado y ser escuchado por otros deriva su importancia del hecho que todo el mundo escucha y ve desde una posición diferente”. Para poder compartir un mismo mundo es necesario poder establecer una clara dinámica de respeto y cuestionamiento sabiendo que no todos vemos el mundo desde un mismo lugar. El cuestionar es una forma de respetar.
El respeto a las normas no significa dejar de cuestionarlas cuando son injustas o absurdas. Tampoco confundir las instituciones con quienes las representan en ese momento. Podemos burlarnos de quien ejerce el poder sin burlarnos de la institución que representa.
Así, no toda burla constituye una falta de respeto. Burlarse del abuso del poder es una forma de rebeldía, es cuestionarlo, quitarle fuerza y solemnidad a quien busca aprovecharse de los demás. Burlarse de la vulnerabilidad de alguien que ha sido parte de nuestra vida es faltarle a nuestra propia historia, pero también a la dignidad que alguna vez reconocimos en el otro y en nosotros mismos.