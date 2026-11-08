La Mansión VIP 2: ¿cuándo se estrena, dónde ver EN VIVO y quiénes son los participantes?

La Mansión VIP 2 promete convertirse en uno de los realities más comentados de las redes sociales, especialmente por las personalidades que formarán parte de esta nueva edición. Después de una primera temporada que llamó la atención del público, el programa de HotSpanish regresa con más participantes, retos y momentos que podrán seguirse en vivo.

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de comentarios sobre los famosos que aceptaron participar en el proyecto. Aunque varios nombres ya fueron confirmados, todavía quedan algunas sorpresas por descubrir.

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Una de las principales dudas es cuándo comenzará esta segunda temporada y cómo se podrá seguir todo lo que ocurra dentro de la casa. Aquí te contamos los detalles del estreno de La Mansión VIP 2.

¿Cuándo se estrena La Mansión VIP 2?

Quienes esperan el regreso del programa no tendrán que esperar mucho más, pues La Mansión VIP 2 se estrena este domingo 8 de noviembre, fecha en la que los nuevos habitantes comenzarán su participación en el reality organizado por HotSpanish.

La transmisión de estreno está programada para las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México, por lo que los seguidores podrán conocer desde ese momento los primeros detalles de la convivencia.

Durante aproximadamente un mes, los concursantes estarán alejados de su rutina habitual y tendrán que compartir espacios, cumplir reglas y participar en actividades que podrían cambiar su situación dentro de la competencia.

¿Dónde ver La Mansión VIP 2 en vivo y gratis?

Para quienes no quieran perderse el estreno, una de las ventajas de este reality es que no será necesario contratar un servicio de streaming ni pagar una suscripción.

El público podrá disfrutar de La Mansión VIP 2 completamente gratis a través del canal oficial de HotSpanish en YouTube, plataforma en la que estará disponible la primera transmisión.

Además, habrá una señal en vivo las 24 horas del día, los siete días de la semana, para que los seguidores puedan enterarse de lo que sucede dentro de la casa en cualquier momento.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Mansión VIP 2?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la variedad de personalidades que compartirán la casa, ya que habrá desde cantantes hasta influencers que cuentan con millones de seguidores.

Hasta este 7 de noviembre se habían revelado 10 de los 16 habitantes de esta segunda temporada. Los nombres anunciados son los siguientes:

Karely Ruiz: Modelo e influencer de Monterrey, Nuevo León.

IG karelyruiz

Itatí López: Creadora de contenido y empresaria relacionada con el mundo de la belleza.

Tony Aguirre: Cantante de música regional mexicana.

João Ferreira: Influencer brasileño que comparte videos en redes sociales.

Edwin Mendoza: Creador de contenido conocido por sus videos de baile y entretenimiento.

Paolita Suárez: Influencer que forma parte del grupo Las Perdidas.

Foto: Instagram

Doña Alegría: Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, quien también tiene presencia en redes sociales.

Cintia Cossio: Modelo, empresaria y creadora de contenido colombiana.

Rod Contreras: Influencer mexicano conocido por sus videos en plataformas digitales.

Bellakath: Cantante mexicana que ha ganado popularidad con sus canciones de reguetón.

¿Cómo será la competencia en La Mansión VIP 2?

Más allá de reunir a varias celebridades, el reality pondrá a prueba la paciencia, la convivencia y las habilidades de cada uno de sus habitantes.

A lo largo de los 30 días, los concursantes tendrán que superar desafíos que les permitirán conseguir ventajas dentro de la casa. Algunas actividades estarán relacionadas con la comida, los espacios para dormir y los beneficios que podrán utilizar durante la semana.

También habrá nominaciones y eliminaciones, por lo que no todos los participantes conseguirán llegar a la última etapa.

¿Cuánto dinero ganará el vencedor de La Mansión VIP 2?

Además de la popularidad que puede conseguir quien llegue a la final, hay una importante cantidad de dinero en juego.

El premio para el ganador de La Mansión VIP 2 será de 2 millones de pesos, aunque a esta cantidad se le deberán aplicar los impuestos correspondientes.

Se trata del mismo monto que recibió Sol León, quien consiguió el primer lugar durante la temporada anterior y se convirtió en la primera ganadora del programa.