Danna besa a Belinda en Mentiras All Stars y sorprende con su reacción | VIDEO

Danna y Belinda dieron mucho de qué hablar después de compartir escenario en Mentiras All Stars, espectáculo que reunió a diferentes artistas para interpretar algunas de las canciones más conocidas del musical. Sin embargo, durante la presentación ocurrió algo que tomó por sorpresa a los asistentes y que rápidamente se volvió viral.

Las dos cantantes fueron parte de la función que se realizó el domingo 8 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde interpretaron a dos de los personajes más queridos de esta historia.

IG belindapop

A lo largo del espectáculo, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes números musicales, pero hubo uno en particular que terminó por llamar la atención, especialmente por lo que sucedió entre las intérpretes mientras estaban frente al público.

Danna besó a Belinda durante Mentiras All Stars

Uno de los momentos que más sorprendió a los asistentes ocurrió cuando Danna, quien interpretó a Yuri, se encontraba junto a Belinda, encargada de darle vida a Daniela.

Mientras ambas participaban en el número musical de "Amiga mía", Danna decidió acercarse a su compañera y darle un beso en la boca, un gesto que aparentemente Belinda no esperaba.

X: DANNA_Today

La reacción de la cantante llamó la atención, ya que en los videos que circulan en redes sociales se observa cómo parece hacerse ligeramente hacia atrás después del acercamiento de Danna.

Por su parte, el público no pudo contener la emoción y comenzó a gritar al presenciar el beso entre las artistas, quienes se encontraban interpretando una escena relacionada con la historia de sus personajes.

El momento fue grabado desde diferentes lugares del Auditorio Nacional y posteriormente compartido por los asistentes.

¿Por qué Danna besó a Belinda en Mentiras All Stars?

Para quienes no conocen la historia del musical, Yuri y Daniela mantienen una amistad desde hace varios años. Sin embargo, existe un detalle importante en su relación que ayuda a entender lo sucedido durante la presentación.

Elizabeth Velazquez

Yuri está enamorada de Daniela, aunque durante buena parte de la historia no se atreve a expresar abiertamente sus sentimientos y prefiere mantenerlos en secreto.

Esta situación ha formado parte de las diferentes versiones de Mentiras, por lo que no se trata de una historia creada especialmente para la participación de Danna y Belinda.

Durante la interpretación de "Amiga mía / Ese hombre no se toca", la relación entre ambas cobra mayor importancia, pues Yuri deja ver que lo que siente por Daniela va más allá de una simple amistad.

Foto: Captura TikTok Danna

Además, Mentiras All Stars reunió diferentes momentos de las producciones que forman parte del llamado "Mentiverso", por lo que el espectáculo permitió recordar algunas de las historias que han acompañado al musical a lo largo de sus distintas versiones.

Así reaccionaron las redes sociales al beso de Danna y Belinda

Como era de esperarse, el video del beso comenzó a generar diferentes opiniones entre los usuarios, quienes no solamente hablaron del acercamiento, sino también de la reacción que tuvo Belinda.

Algunas personas señalaron que Belinda parecía sorprendida por lo sucedido, mientras que otras celebraron que finalmente se mostrara un momento romántico entre Yuri y Daniela.

X: DANNA_Today

Entre los comentarios que comenzaron a circular aparecieron frases como "la tensión", "la Beli se hace para atrás" y "ahora sí pasó".

También hubo quienes escribieron "Danna sí quiere y Beli como que ‘espérate’" y "y sin ser ex de Peso Pluma", este último en referencia a comentarios relacionados con la vida sentimental de las cantantes y las polémicas que han involucrado a Kenia Os.