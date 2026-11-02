“He trabajado muchos años”: Karely Ruiz niega rituales de santería para conseguir fama y dinero

Karely Ruiz respondió a las declaraciones de una mujer que asegura haber participado en su vida espiritual y que recientemente relacionó el crecimiento de su carrera con supuestas ceremonias religiosas.

La influencer mexicana rechazó las afirmaciones de Karlita la Santera, quien se presenta como su madrina espiritual y aseguró que la modelo participó en distintos rituales antes de alcanzar una mayor popularidad.

Durante un encuentro con medios de comunicación, retomado por Chismecito, Ruiz habló sobre las versiones que circulan acerca de su fortuna y explicó cuál considera que ha sido el verdadero origen de sus ingresos.

Karely Ruiz rechazó que su fama y fortuna estén relacionadas con los supuestos rituales de santería mencionados por Karlita la Santera. IG lamansionvipmx

Karely Ruiz niega haber recurrido a la santería para conseguir fama

Ante los señalamientos de Karlita la Santera, Karely Ruiz aseguró que la información difundida sobre su vida espiritual es falsa y rechazó que su éxito profesional esté relacionado con supuestos rituales.

La creadora de contenido señaló que lleva varios años trabajando en redes sociales y que su crecimiento económico ha sido resultado de las oportunidades que ha conseguido dentro de la industria del entretenimiento.

“Es totalmente falso, esa señora siempre dice eso y hay gente que le va a creer, pero es totalmente falso. La verdad, yo llevo muchos años en redes, entonces lo que esta persona está diciendo es totalmente falso”, declaró.

Ruiz también explicó que sus ingresos provienen de distintas actividades que ha desarrollado a lo largo de su carrera, entre ellas sus colaboraciones comerciales y participaciones en programas de televisión.

“Lo he hecho con base a todo lo que he hecho: colaboraciones, mi aparición en la televisión”, señaló la influencer al rechazar que su patrimonio tenga relación con las prácticas mencionadas por la mujer.

Además, cuestionó que alguien que se presenta como guía espiritual comparta públicamente información relacionada con sus supuestos seguidores, pues considera que este tipo de declaraciones podría afectar la confianza de otras personas.

“Si fuera real, se me hace supermal que ventile ese tipo de cosas, porque con qué la gente va a confiar en ella, pero no, es totalmente falso”, añadió.

Karely Ruiz aseguró que su fortuna proviene de años de trabajo en redes sociales, colaboraciones y proyectos de entretenimiento. IG karelyruiz

Qué dijo Karlita la Santera sobre los supuestos rituales de Karely Ruiz

La controversia comenzó después de que Karlita la Santera concediera una entrevista a TVNotas, en la que aseguró haber acompañado a Karely Ruiz durante un supuesto proceso de iniciación espiritual.

De acuerdo con su relato, fue ella quien acercó a la influencer a la tradición religiosa yoruba y asumió el papel de madrina durante las ceremonias en las que, según afirmó, participó la modelo.

Karlita, conocida por sus apariciones en Canal 6 de Multimedios, donde compartía predicciones y recomendaciones sobre distintos aspectos de la vida, mencionó dos prácticas que presuntamente formaron parte de ese proceso.

Mano de Orula, ceremonia de la tradición religiosa yoruba relacionada con Orula, deidad asociada con la sabiduría y la adivinación.

Rayamiento , ritual que Karlita describió como un pacto con los muertos y que vinculó con una nueva etapa en la vida de la influencer.

La mujer aseguró que Karely habría decidido continuar con estas prácticas porque buscaba alcanzar una posición de mayor poder y reconocimiento dentro de su carrera.

“Ella decía: ’Pues sí quiero estar dentro de esto, quiero más poder y vamos por otra etapa’. Pues se raya; rayamiento es el pacto que haces con los muertos”, relató Karlita.

En la misma entrevista, la santera relacionó las supuestas ceremonias con acontecimientos posteriores en la vida de Ruiz, como su participación en Playboy y el nacimiento de su hija.

“Ella primero hizo mano de orula, y luego hizo rayamiento. Fue cuando hizo Playboy, tuvo su bebé, y todo increíble”, afirmó.

Karely Ruiz participará en La Mansión VIP 2 de HotSpanish

Mientras responde a las declaraciones sobre su vida personal, Karely Ruiz se prepara para incorporarse a un nuevo proyecto de entretenimiento que la mantendrá alejada temporalmente de su rutina habitual.

La influencer fue anunciada como una de las participantes de la segunda temporada de La Mansión VIP, reality creado por HotSpanish que tiene previsto comenzar el próximo 8 de noviembre de 2026.

Su incorporación al programa representa una nueva participación en un formato de convivencia, donde distintas personalidades permanecen juntas mientras sus actividades son registradas para el público.

Al hablar sobre este proyecto, Karely reconoció que siente nervios por la experiencia, aunque también destacó que considera su participación una oportunidad para continuar trabajando y generar ingresos.

“Muy bien, nerviosa. Es un proyecto que me va a beneficiar mucho. Mi hija está en buenas manos, aparte… pues a trabajar, hay que hacer dinero”, comentó ante los medios.

Karely Ruiz desmintió las declaraciones de Karlita la Santera y negó haber recurrido a rituales para alcanzar el éxito. IG karelyruiz

La modelo también se refirió a Madisson, su hija, quien permanecerá al cuidado de su padre durante el tiempo que ella participe en el programa.

La decisión de incorporarse al reality llega después de que Karely anunciara distintos proyectos relacionados con su carrera como creadora de contenido, una actividad que mantiene como una de sus principales fuentes de ingresos.