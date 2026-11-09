Frentes Políticos / 9 de noviembre de 2026

1. Ipso facto. La buena noticia del fin de semana es la localización con vida de Miguel Ángel Almaraz, presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, quien se encontraba desaparecido. Fue localizado por el Gabinete de Seguridad del gobierno de México “en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas”, confirmó Omar García Harfuch. El hallazgo se logró mediante un despliegue operativo de alta prioridad, pero lo que resalta es la participación del gobernador Américo Villarreal. Se involucró desde el minuto uno. Dio seguimiento, coordinó y no dudó en actuar. ¡Claro que se puede!

2. Cuenta regresiva. Cada minuto se complica la situación del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei. La encargada provisional del instituto, desde el 27 de octubre, Blanca Cruz, ha dicho que todo estará bien para el 6 de junio, pero la realidad la rebasa. Cerca de 5 mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE rechazaron “trabajar bajo protesta”, como se los solicitó la presidenta provisional del organismo, y confirmaron que irán desde hoy lunes a paro nacional de actividades para denunciar su precaria situación laboral y abusos documentados por Excélsior. Lo primero es que afectará los trámites para obtener la credencial para votar. Y el tiempo corre.

3. Prestigio. Representantes de partidos políticos en Sonora señalaron favoritismos en la selección de los perfiles que integrarán el comité asesor del PREP en la entidad, por lo que solicitaron reabrir la convocatoria e incluir a más universidades e instituciones especializadas. Jesús Ávila, representante de Somos; Víctor Manuel Ramírez, del PAN; Luis Donaldo Coronado, del PRI, y René Noriega, del PRD Sonora, señalaron que el presidente de la comisión encargada del proceso, el consejero Jaime Olea, tiene vínculos académicos con Jorge Taddei. Doña Guadalupe Taddei no sólo minó la credibilidad del INE; está arrasando hasta con la alcurnia familiar.

4. Acabose. En Morelos, Margarita González, la gobernadora, enfrenta cuestionamientos por la inseguridad, desapariciones, feminicidios y conflictos educativos. Su declaración de que 90% de las desapariciones de jóvenes serían voluntarias generó polémica. En su contra habla el aumento al transporte público, las protestas por obras y el presunto uso de trabajadores para promover su imagen. Morena frenó en el Congreso la revocación de mandato, pese a su aprobación en 24 municipios. “¿A qué le tienen miedo?“, cuestionó el priista Eliasib Polanco, quien estalló contra el guinda por congelarla. Respuesta a la mano: el miedo no anda en burro.

5. Va por más. El Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Inaugurado por la gobernadora Tere Jiménez, contó con la participación de representantes e instituciones de nueve países. Su objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los organismos encargados de la procuración de justicia y la protección ciudadana. Asistieron 400 profesionales y especialistas procedentes de EU, Bolivia, Colombia, Chile, España, Brasil, Italia, Argentina y México. Tere Jiménez destacó que la entidad es una de las tres más seguras gracias al programa Blindaje Aguascalientes. Y va por más.