La Presidenta viola la Constitución

La Presidenta ataca a Vicente Fox por su incontinencia verbal, pero ahora la vemos en modo Fox: queriendo intervenir en las elecciones a favor de su partido. Quizá dando los primeros pasos para montar una acción de persecución legal —una especie de desafuero a la 2026–, ya sea contra Lorenzo Córdova o contra algunos de los integrantes del partido SOMOS, en especial contra los valientes exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) que, en rechazo a la degradación que observaban en la vida nacional, decidieron participar en política partidaria. Haber sido funcionarios del organismo electoral no los priva de sus derechos ciudadanos. Por el contrario. Haber participado en la construcción del IFE y luego del INE los hace más sensibles a la importancia de la democracia y de las características de pluralidad, diversidad y participación, indispensables para el fortalecimiento democrático. Gracias a todos ellos y ellas.

La Presidenta comete un acto de corrupción más grave que el cometido presumiblemente por Guadalupe Taddei y la red de funcionarios y contratistas comandados por Alfredo Hernández Casillas. Éste no se mide por los millones repartidos, sino por la intención de engañar al pueblo de México y para violar flagrantemente el Estado de derecho. Sheinbaum viola la Constitución en su artículo 134, que trata sobre el uso de los recursos públicos. En su párrafo séptimo el texto exige que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social…”. En el párrafo octavo se habla del régimen de sanciones a quienes violan estos preceptos.

En pleno periodo electoral, iniciado desde el 10 de septiembre, la presidenta usa los cuantiosos recursos que requiere la mañanera y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para difamar a un nuevo partido político, SOMOS, a su dirigente nacional y a expresidentes del IFE y del INE, como Lorenzo Córdova, y a otros exfuncionarios del INE. Usar la mañanera como lo hizo decenas de veces su antecesor con fines electorales en contra de la oposición confirma el compromiso de Sheinbaum con Morena y no con la democracia.

La presidenta Sheinbaum quiere convencer a los y las mexicanas que Taddei no llegó gracias al gobernador Alfonso Durazo, que es de Morena y que en 2022, al término del periodo de Taddei en el organismo electoral local, la llamó a presidir el Instituto Sonorense de Transparencia para después impulsarla para que llegara al INE. Después de haber sido insaculada en una tómbola cargada de sólo morenistas, ya como titular del Consejo General, Taddei contó con la libertad para decidir lo que quisiera gracias al diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien durante el debate sobre la reforma al Poder Judicial metió subrepticiamente la reforma legal para otorgarle a la presidenta del INE amplias facultades para nombrar a quien se le diera la gana en los puestos de dirección en el INE y acabar con las decisiones colegiadas con las que fue imaginado el instituto desde su creación.

Todas y cada una de las decisiones contrarias a la democracia aprobadas por mayoría en el Consejo General del INE fueron impulsadas y operadas por la señora Taddei. Tal es el caso de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados con la que siete consejeros y consejeras del INE otorgaron a Morena 20 puntos más de los que le otorgaron los electores. Sobre los cimientos podridos de la sobrerrepresentación se ha desfigurado a la Constitución al grado de no representar más el proyecto común de la ciudadanía; se ha demolido al Poder Judicial y construido uno que es motivo de burla interna y de escarnio internacional. Y se prepara la elección más inequitativa, no sólo en recursos, sino usando el aparato del Estado en contra de un partido de nueva creación.

La semana que recién termina vio a todos las y los gobernadores de Morena replicar la desinformación generada desde Presidencia, buscando negar que Taddei es Morena y Morena es Taddei. Quizá deberían voltear a ver los resultados de las elecciones en EU. Haber debilitado al Congreso, haberse rendido a todos los dictados del Poder Ejecutivo por más irracionales que fueran, los terminó destruyendo. Merecidamente.