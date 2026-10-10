¡Aleks Syntek y Dani Flow juntos! Así fue su inesperado encuentro en el escenario

Aleks Syntek sorprendió al público al invitar a Dani Flow a compartir el escenario durante una presentación en León, Guanajuato. El encuentro entre ambos artistas desató sopresa de los asistentes, quienes no esperaban verlos juntos en una colaboración que fusionó dos estilos musicales distintos.

La invitación también llamó la atención porque el intérprete de “Solo” había anunciado su retiro de los escenarios en febrero de 2025, por lo que su presencia y participación en este encuentro generaron expectativa entre sus seguidores.

¿Qué pasó entre Aleks Syntek y Dani Flow en el escenario?

A través de videos compartidos en redes sociales, se observa a ambos artistas interpretando un fragmento de “Masepum”, tema en el que participan Aleks Syntek, Moncho Chavea y RUK-O.

La presentación reunió a dos exponentes de géneros musicales diferentes y dio lugar a una inesperada fusión frente al público. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Dani Flow se refirió brevemente a las diferencias y polémicas que habían surgido anteriormente entre ambos por sus posturas sobre la música.

“Te ofrezco una disculpa por lo que pasó en años pasados. Nos pusieron en contra”, expresó Dani Flow.

Ante sus palabras, Aleks Syntek respondió que no tenía que ofrecerle una disculpa. Después, ambos se abrazaron, un gesto que llamó la atención de los asistentes y de quienes posteriormente vieron los videos del encuentro en redes sociales.

¿Cómo reaccionó el público al ver juntos a Aleks Syntek y Dani Flow?

La aparición de ambos artistas en el mismo escenario provocó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron su sorpresa por esta colaboración inesperada.

En redes sociales, algunos usuarios destacaron la combinación de estilos musicales, mientras que otros expresaron curiosidad por la posibilidad de que ambos intérpretes trabajen juntos en nuevas canciones.

El encuentro también reavivó la conversación sobre la relación entre los dos cantantes y las diferencias que habían marcado sus declaraciones públicas en años anteriores.

La polémica de Aleks Syntek con el reguetón y su acercamiento al género

La participación de Aleks Syntek junto a Dani Flow también llamó la atención debido a las polémicas que el cantante ha protagonizado por sus críticas al reguetón.

No obstante, el intérprete ha tenido acercamientos con otros exponentes de este estilo musical. El 24 de septiembre de 2026 lanzó “Masepum”, una colaboración con los músicos Moncho Chavea y RUK-O que combina diferentes influencias musicales.

El video del tema acumuló alrededor de 637 mil visualizaciones en YouTube, de acuerdo con la cifra compartida.

Aleks Syntek en el Día del compositor celebrado en las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México (Sacm). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Así, la aparición junto a Dani Flow sorprendió al público y volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que Aleks Syntek explore nuevas mezclas musicales.