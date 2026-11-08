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Cruz Azul es líder: Tabla general y Liguilla al MOMENTO del Apertura 2026

A falta de una jornada para culminar el torneo regular, el Apertura 2026 está al rojo vivo por el liderato y los últimos lugares de la Liguilla del futbol mexicano

Por: Eduardo Cristobal Colin

Cruz Azul toma el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 16
Cruz Azul toma el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 16Especial

La Jornada 16 del Apertura 2026 es historia y a falta de una fecha por disputar, hay un cierre dramático por el liderato y los últimos puestos para la Liguilla.

El Cruz Azul se adueñó de la cima al vencer 3-2 a Tigres en el Universitario, con goles de Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y Rodolfo Rotondi.

América se quedó a dos puntos tras empatar 2-2 con Pumas en el Clásico Capitalino (Zendejas y Henry Martín por las Águilas; Huerta y Robert Morales por los universitarios).

Toluca dio un golpe de autoridad al golear 4-0 a Monterrey en el Nemesio Díez, mientras Pachuca rescató terreno con un contundente 4-1 sobre Atlas en el Jalisco, donde Salomón Rondón volvió a marcar.

Santos Laguna siguió firme con el 2-0 sobre Atlante y se consolidó en zona alta. León rescató un punto vital al empatar 1-1 con Chivas en el Nou Camp, resultado que le permitió meterse en los ocho primeros y dejó a Guadalajara con 30 unidades, lejos del liderato de la tabla general. 

Así quedó la tabla general del Apertura 2026

  1. Cruz Azul – 32 puntos
  2. América – 30 puntos
  3. Chivas – 30 puntos
  4. Toluca – 27 puntos
  5. Atlas – 27 puntos
  6. Santos Laguna – 25 puntos
  7. León – 23 puntos
  8. Pachuca – 22 puntos
  9. Tijuana – 22 puntos
  10. Monterrey – 21 puntos
  11. Pumas – 21 puntos
  12. Querétaro – 20 puntos
  13. Puebla – 19 puntos
  14. Atlético de San Luis – 19 puntos
  15. Tigres – 15 puntos
  16. Atlante – 14 puntos
  17. Necaxa – 13 puntos
  18. FC Juárez – 11 puntos

Así va la Liguilla del Apertura 2026

  • Cruz Azul (1º) vs Pachuca (8º)
  • América (2º) vs León (7º)
  • Chivas (3º) vs Santos Laguna (6º)
  • Toluca (4º) vs Atlas (5º)

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