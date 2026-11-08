Cruz Azul es líder: Tabla general y Liguilla al MOMENTO del Apertura 2026
A falta de una jornada para culminar el torneo regular, el Apertura 2026 está al rojo vivo por el liderato y los últimos lugares de la Liguilla del futbol mexicano
La Jornada 16 del Apertura 2026 es historia y a falta de una fecha por disputar, hay un cierre dramático por el liderato y los últimos puestos para la Liguilla.
El Cruz Azul se adueñó de la cima al vencer 3-2 a Tigres en el Universitario, con goles de Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y Rodolfo Rotondi.
América se quedó a dos puntos tras empatar 2-2 con Pumas en el Clásico Capitalino (Zendejas y Henry Martín por las Águilas; Huerta y Robert Morales por los universitarios).
Toluca dio un golpe de autoridad al golear 4-0 a Monterrey en el Nemesio Díez, mientras Pachuca rescató terreno con un contundente 4-1 sobre Atlas en el Jalisco, donde Salomón Rondón volvió a marcar.
Santos Laguna siguió firme con el 2-0 sobre Atlante y se consolidó en zona alta. León rescató un punto vital al empatar 1-1 con Chivas en el Nou Camp, resultado que le permitió meterse en los ocho primeros y dejó a Guadalajara con 30 unidades, lejos del liderato de la tabla general.
Así quedó la tabla general del Apertura 2026
- Cruz Azul – 32 puntos
- América – 30 puntos
- Chivas – 30 puntos
- Toluca – 27 puntos
- Atlas – 27 puntos
- Santos Laguna – 25 puntos
- León – 23 puntos
- Pachuca – 22 puntos
- Tijuana – 22 puntos
- Monterrey – 21 puntos
- Pumas – 21 puntos
- Querétaro – 20 puntos
- Puebla – 19 puntos
- Atlético de San Luis – 19 puntos
- Tigres – 15 puntos
- Atlante – 14 puntos
- Necaxa – 13 puntos
- FC Juárez – 11 puntos
Así va la Liguilla del Apertura 2026
- Cruz Azul (1º) vs Pachuca (8º)
- América (2º) vs León (7º)
- Chivas (3º) vs Santos Laguna (6º)
- Toluca (4º) vs Atlas (5º)