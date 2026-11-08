Cruz Azul es líder: Tabla general y Liguilla al MOMENTO del Apertura 2026

La Jornada 16 del Apertura 2026 es historia y a falta de una fecha por disputar, hay un cierre dramático por el liderato y los últimos puestos para la Liguilla.

El Cruz Azul se adueñó de la cima al vencer 3-2 a Tigres en el Universitario, con goles de Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y Rodolfo Rotondi.

América se quedó a dos puntos tras empatar 2-2 con Pumas en el Clásico Capitalino (Zendejas y Henry Martín por las Águilas; Huerta y Robert Morales por los universitarios).

Toluca dio un golpe de autoridad al golear 4-0 a Monterrey en el Nemesio Díez, mientras Pachuca rescató terreno con un contundente 4-1 sobre Atlas en el Jalisco, donde Salomón Rondón volvió a marcar.

Santos Laguna siguió firme con el 2-0 sobre Atlante y se consolidó en zona alta. León rescató un punto vital al empatar 1-1 con Chivas en el Nou Camp, resultado que le permitió meterse en los ocho primeros y dejó a Guadalajara con 30 unidades, lejos del liderato de la tabla general.

Así quedó la tabla general del Apertura 2026

Cruz Azul – 32 puntos América – 30 puntos Chivas – 30 puntos Toluca – 27 puntos Atlas – 27 puntos Santos Laguna – 25 puntos León – 23 puntos Pachuca – 22 puntos Tijuana – 22 puntos Monterrey – 21 puntos Pumas – 21 puntos Querétaro – 20 puntos Puebla – 19 puntos Atlético de San Luis – 19 puntos Tigres – 15 puntos Atlante – 14 puntos Necaxa – 13 puntos FC Juárez – 11 puntos

Así va la Liguilla del Apertura 2026