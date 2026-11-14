"A mí me vale que me expulsen": así fue la polémica noche de Paolita Suárez en La Mansión VIP 2

La convivencia dentro de La Mansión VIP 2 ya comenzó a mostrar sus primeras tensiones. Aunque las fiestas representan una oportunidad para que los participantes se relajen y convivan, la primera celebración de la temporada tuvo momentos incómodos por la actitud de Paolita Suárez, quien lanzó amenazas, habló de sus gastos y protagonizó varias caídas.

La integrante de Las Perdidas acaparó la atención de sus compañeros con sus declaraciones y provocaciones. La situación incluso generó la intervención de algunos habitantes, quienes intentaron tranquilizarla para evitar que el ambiente terminara en un enfrentamiento mayor.

Paolita Suárez pierde el control en la primera fiesta de La Mansión VIP 2 IG paolitasuarez28

¿Qué pasó con Paolita Suárez en la primera fiesta de La Mansión VIP 2?

Durante la celebración, Paolita Suárez protagonizó varios enfrentamientos verbales con sus compañeros. La influencer comenzó a hablar sobre sus salidas nocturnas en León, Guanajuato, donde aseguró que en ocasiones puede gastar entre 50 mil y 100 mil pesos en un solo día.

La creadora de contenido también presumió las ganancias que obtiene a través de su canal de YouTube y advirtió que podía revelar cuánto dinero recibe por sus publicaciones.

La gente realmente no sabe cuánto gano (con su canal de YouTube)... Ahorita se me puede soltar la lengua y decirles cuánto gano, expresó durante la fiesta

En otro momento, Paolita se acercó a la barra, tomó una botella y bebió directamente de ella. Después regresó a la mesa, donde continuó con sus comentarios y provocaciones hacia los demás habitantes.

La situación llamó la atención de los participantes, quienes comenzaron a pedirle que se tranquilizara para evitar que la celebración terminara en un conflicto mayor.

Paolita Suárez pierde el control en la primera fiesta de La Mansión VIP 2 IG paolitasuarez28

"Yo pego": la amenaza de Paolita Suárez que sorprendió a los habitantes

Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando la influencer advirtió que no le preocupaba una posible expulsión del programa si alguien intentaba provocarla.

Si le pego a alguien es por coraje. Si alguien quiere sacarme, venga a provocarme y le pego, a mí me vale que me expulsen, yo pego", expresó ante sus compañeros.

La declaración sorprendió a los habitantes, pues Paolita dejó claro que no estaba dispuesta a quedarse callada durante la convivencia. Además, anticipó que, si continuaba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, podría decirles directamente a quienes no eran de su agrado.

"Yo andando peda les voy a decir: tú me caes mal, tú me caes mal, tú me caes mal", comentó.

Sus palabras elevaron la tensión en la mesa y también provocaron un intercambio con Oscar Maydon, invitado de la fiesta. Cuando el cantante le pidió que se tranquilizara, Paolita le respondió: "Ay, cállate".

Después, ambos estrecharon la mano, aunque el intérprete le pidió que no confundiera su intención de calmar la situación con una aprobación de su comportamiento.

El cantante incluso aceptó darle un beso en la mejilla, pero también lanzó una advertencia: "Voy a hacer que te saquen". Más tarde, durante una transmisión en vivo, Maydon comentó que nunca había visto a una persona tan tomada, aunque dijo comprender que el encierro pudo influir en la conducta de Paolita.

Paolita Suárez pierde el control en la primera fiesta de La Mansión VIP 2 IG paolitasuarez28

Paolita Suárez se cae durante la fiesta y sus compañeros intentan ayudarla

Las declaraciones no fueron lo único que llamó la atención durante la celebración. Paolita también tuvo dificultades para mantenerse de pie y sufrió varias caídas frente a sus compañeros.

Después de que algunos habitantes le pidieran que se controlara, la influencer intentó sentarse, pero perdió el equilibrio y terminó en el suelo. Abel Robles se acercó para ayudarla a levantarse; sin embargo, los tacones dificultaron que recuperara la estabilidad y volvió a caer.

La escena provocó comentarios entre los participantes, quienes consideraron que lo mejor era llevarla a descansar. Más tarde, Paolita se alejó de la fiesta y terminó nuevamente en el piso, por lo que Cukis intervino para ayudarla a incorporarse.

Las caídas se sumaron a los enfrentamientos verbales y aumentaron la preocupación de los habitantes por el estado de la influencer durante la celebración.

"Mala copa": así reaccionaron los participantes de La Mansión VIP 2 ante Paolita

El comportamiento de Paolita Suárez provocó distintas reacciones entre los habitantes. Mientras algunos intentaron tranquilizarla, otros expresaron su inconformidad ante las amenazas y las dificultades que tuvo para mantenerse de pie.

Entre los comentarios que recibió destacaron los gritos de "¡Mala copa, mala copa!", con los que algunos participantes cuestionaron su actitud durante la fiesta.

Doña Alegría también manifestó su preocupación por lo que podía ocurrir si la influencer continuaba en esas condiciones. La mamá de Poncho de Nigris pidió que la llevaran a descansar y advirtió sobre la posibilidad de que terminara por golpear a alguien o tirar los objetos de la mesa.

Si la dejamos, al rato va a tirar toda la mesa y nos va a pegar, comentó.

Así, la primera celebración de la temporada pasó de ser un momento de convivencia a una situación incómoda para varios participantes, quienes intentaron evitar que las discusiones aumentaran.

Paolita Suárez pierde el control en la primera fiesta de La Mansión VIP 2 IG paolitasuarez28

¿Qué otros conflictos ha protagonizado Paolita Suárez en La Mansión VIP 2?

La fiesta no fue el primer momento de tensión para Paolita Suárez dentro del reality. Desde el inicio de la segunda temporada, la influencer también ha tenido diferencias con otros habitantes, entre ellos Doña Alegría.

Uno de los desacuerdos surgió después de una prueba de baile que Paolita y Rod Contreras ganaron. Como parte del beneficio, tuvieron la oportunidad de cambiar a un participante de habitación. La influencer eligió a Doña Alegría, decisión que provocó la molestia de Leticia Guajardo.

La situación generó una discusión entre ambas y llevó a Paolita a romper en llanto. La integrante de Las Perdidas explicó que su decisión formaba parte de la estrategia del juego y que no pretendía lastimar a su compañera.

Las diferencias entre las participantes reflejan los retos que implica compartir un mismo espacio bajo las reglas del programa. Con las primeras discusiones y el episodio de la fiesta, Paolita Suárez se coloca entre los nombres que más conversación han generado en esta etapa del reality. Su relación con los demás habitantes será uno de los aspectos que marcarán el desarrollo de la temporada.