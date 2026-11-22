Bruce Willis apareció en una nueva fotografía junto a su hija Tallulah Willis, quien compartió un momento familiar con el actor de 71 años, diagnosticado con demencia frontotemporal en sus redes sociales, pero la joven decidió eliminar la imagen un día después.

Tallulah, de 32 años, explicó que había compartido la fotografía porque disfrutó de una visita con su padre, pero posteriormente consideró que se trataba de un momento demasiado íntimo.

La publicación recibió muestras de cariño de los seguidores del protagonista de Duro de matar, así como comentarios sobre su exposición pública.

Tallulah Willis comparte nueva fotografía con su padre Bruce Willis

En la imagen, Bruce Willis y su hija aparecen sentados en un columpio ubicado en un porche, rodeados de vegetación. Ambos se toman de la mano mientras Tallulah, vestida con un suéter rojo y lentes de sol, rodea con uno de sus brazos al actor.

Willis aparece con un cárdigan gris y una camisa color salmón. Su hija acompañó inicialmente la fotografía con dos emojis, uno con la palabra cool y otro de una cara con lentes oscuros, sin agregar explicaciones sobre la visita.

Entre los comentarios publicados por sus seguidores hubo mensajes de cariño dirigidos al actor. “¡Dale un abrazo de nuestra parte!”, escribió una persona, mientras que otros celebraron la oportunidad de verlo nuevamente acompañado de su familia.

Tallulah Willis compartió una fotografía con su padre Instagram

¿Por qué Tallulah Willis eliminó la fotografía de Bruce Willis?

Al siguiente día, Tallulah retiró la imagen de Instagram y publicó una explicación acompañada de una fotografía antigua en la que aparece con su padre cuando era bebé.

La hija de Demi Moore explicó que alguien les había tomado la fotografía mientras ambos veían un video del cantante Frankie Valli y que, al compartirla, no pensó en las implicaciones de mostrar un momento privado.

“Estábamos teniendo una visita maravillosa. Le pedí a alguien que tomara una foto muy linda de un momento que compartimos mientras veíamos un video de Frankie Valli cantando”, explicó Tallulah en su mensaje.

También reconoció que la emoción de aquella convivencia hizo que no considerara si la imagen era demasiado personal para publicarla.

“Puedo reconocerlo y comprometerme a hacerlo mejor”, señaló.

Tallulah agregó que entiende el cariño que los seguidores sienten por Bruce Willis y recordó la importancia que tiene para su familia. En su mensaje aseguró que su padre continúa siendo el héroe que siempre han conocido.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, casi un año después de que su familia anunciara que padecía afasia, una alteración del lenguaje que motivó su retiro de la actuación en marzo de 2022.

La demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Puede provocar cambios en el comportamiento, dificultades para comunicarse y alteraciones progresivas de distintas capacidades cognitivas.

En febrero de 2023, la familia del actor compartió un comunicado para dar a conocer el diagnóstico. En aquel momento, sus familiares señalaron que, aunque la noticia era dolorosa, finalmente contaban con una explicación más clara sobre los problemas de salud que enfrentaba Willis.

Bruce Willis tiene una doble en casa: su hija Tallulah comparte FOTO de cuando era bebé Instagram: buuski

Tallulah, quien es la menor de las tres hijas que Bruce tuvo con Demi Moore, ha compartido distintos momentos de convivencia con su padre. En agosto de 2024, durante una entrevista con People, explicó que su familia procuraba acompañarlo de acuerdo con sus necesidades de cada día.

La nueva fotografía también se publicó tres meses después de la boda de Tallulah con el músico Justin Acee, celebrada el 8 de agosto de 2026 en Idaho. Bruce estuvo presente en la celebración y apareció junto a los recién casados en una de las imágenes difundidas por la revista Vogue.

bgpa