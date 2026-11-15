¿Quién es La Cukis, la joven influencer que se volvió viral en La Mansión VIP 2?

La segunda temporada de La Mansión VIP2 ha puesto bajo los reflectores a varios creadores de contenido que han ganado popularidad en internet. Uno de los nombres que más curiosidad ha despertado entre los espectadores es el de "La Cukis", una joven influencer que ha llamado la atención por su particular sentido del humor y las situaciones que protagoniza dentro del programa.

Desde el estreno del reality, el pasado 8 de noviembre de 2026, la tiktoker se ha convertido en una de las participantes que más comentarios genera en redes sociales. Su manera espontánea de expresarse y su personalidad han conseguido atraer a nuevos seguidores, quienes ahora buscan conocer más detalles sobre su vida.

Foto: Instagram la.cukissss

Aunque cuenta con una comunidad de millones de usuarios en plataformas digitales, hay aspectos que todavía mantiene en privado.

¿Quién es La Cukis y cuál es su verdadero nombre?

La Cukis es una influencer originaria de Agua Prieta, Sonora, aunque creció en Hermosillo. Su popularidad comenzó a crecer gracias a los videos de entretenimiento que publicaba en TikTok, donde inicialmente participaba en tendencias y dinámicas virales.

Actualmente, a sus 18 años, cuenta con más de cinco millones de seguidores en esta plataforma y alrededor de 792 mil en Instagram, donde aparece con el usuario @la.cukissss.

Uno de los aspectos que más intriga a quienes siguen su contenido es que la creadora no ha hecho público su nombre real ni sus apellidos. Tampoco se conoce con exactitud su fecha de nacimiento, por lo que buena parte de su información personal permanece fuera del alcance de sus seguidores.

Foto: Instagram la.cukissss

¿Cómo comenzó la trayectoria de La Cukis en redes sociales?

La incursión de la joven en las plataformas digitales ocurrió cuando todavía era menor de edad. Sus primeras publicaciones estaban relacionadas con tendencias populares de TikTok, una dinámica que le permitió comenzar a ganar visibilidad entre los usuarios.

Con el paso del tiempo, sus videos de humor y su estilo particular de comunicación contribuyeron a consolidar una comunidad que continúa creciendo.

Foto: Captura de video

Sin embargo, su exposición en internet también ha estado acompañada de controversias. A lo largo de su trayectoria ha recibido críticas y señalamientos relacionados con su apariencia y su identidad, además de rumores sobre aspectos de su vida privada.

Pese a ello, su participación en La Mansión VIP 2 representa una nueva oportunidad para ampliar su presencia en el mundo del entretenimiento y llegar a una audiencia que quizá no conocía su trabajo en redes sociales.

Foto: Instagram la.cukissss

¿Quiénes participan en La Mansión VIP 2?

El programa producido por el influencer HotSpanish reúne a distintas personalidades del entretenimiento y creadores digitales, quienes conviven frente a las cámaras y protagonizan diferentes dinámicas dentro de la casa.

En esta segunda temporada, los participantes fueron distribuidos en dos equipos, identificados como los cuartos Barullo y Ruletix.

El equipo Barullo está integrado por Abel Robles, Doña Alegría, Edwin Mendoza, Karely Ruiz, Odette Orlena, Paolita Suárez y Rod Contreras.

Por su parte, el cuarto Ruletix, también conocido como Ruletics, reúne a Bellakath, Cintia Cossio, Itatí López, Jlexis, Jorjais, João Ferreira, La Cukis y Tony Aguirre.

Foto: Captura de video

¿Dónde ver La Mansión VIP 2 en vivo y gratis?

Las personas interesadas en seguir las actividades de La Cukis y los demás habitantes pueden hacerlo sin contratar un servicio de streaming.

La Mansión VIP 2 se transmite gratuitamente a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs, donde está disponible una señal en vivo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

De esta manera, los espectadores pueden observar lo que sucede dentro de la casa, desde las conversaciones entre participantes hasta las distintas actividades y conflictos que surgen durante la convivencia.

Además, HotSpanish habilitó un canal de WhatsApp dedicado al programa, en el que los seguidores pueden recibir avisos y novedades sobre los acontecimientos más importantes del reality.