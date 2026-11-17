Un momento de tensión se vivió en La Mansión VIP 2, cuando Bellakath y Karely Ruiz confrontaron a Leticia Guajardo, "Doña Alegría", mamá de Poncho de Nigris, por un comentario que hizo sobre las participantes que crean contenido para OnlyFans.

La situación ocurrió mientras las tres se peinaban, momento que Bellakath aprovechó para preguntarle directamente a Doña Alegría, a quiénes se refería cuando habló de las mujeres que tienen cuentas en dicha plataforma.

Foto: Instagram karelyruiz y labellakath

Ya nos dijeron que anda diciendo que hay muchas niñas bien y solo dos que usan OnlyFans. ¿A quién se refería exactamente?”, cuestionó la cantante.

Ante la pregunta, Doña Alegría aclaró que no eran dos, sino tres las mujeres a las que hacía referencia: “Tres, son tres. Tú (Karely Ruiz), tú (Bellakath) y la colombiana”, dijo, en alusión a la creadora de contenido colombiana Cintia Cossio.

Foto: Foto: labellakath

El comentario dio pie a que Bellakath cuestionara si eso significaba que ellas no eran consideradas “niñas bien”. Doña Alegría respondió que eran “Pues son Only”, a lo que la cantante preguntó: “¿Y qué tiene?”.

La mamá de Poncho de Nigris contestó que eran “millonarias”, pero Bellakath insistió en que el comentario inicial había sido diferente: “Pero dijo que no éramos niñas bien”.

Foto: Instagarm karelyruiz

Doña Alegría respondió: “Pues no son bien, ¿o sí?.

Ante esto, la cantante cuestionó:

¿A poco te va a definir una página quién eres tú?”.

La respuesta de las creadoras fue contundente. “Claro que no. Hay gente que no tiene y son bien culeras”, comentó Karely. Luego, Bellakath agregó: “Exacto. Porque hay gente que no tiene y son bien putitas, imagínese eso".

Por su parte, Doña Alegría respondió:

Pues yo no sé qué decirles, discúlpenme, pero, me voy a ver su canal a ver como lo veo".

Karely Ruiz también intervino en la conversación y, entre risas, le dijo a Doña Alegría que mejor no revisara su contenido, además de reiterar que no eran “niñas bien”.

Foto: Instagram leticiagdenigris

Doña Alegría lanza polémico comentario

En otra conversación con participantes de La Mansión VIP 2, Doña Alegría volvió a referirse a las creadoras de contenido de OnlyFans con un comentario que también generó reacciones. Mientras hablaba con Yetus Prime, expresó entre risas: “Puras OnlyFans, qué asco. No te vayan a pegar algo, por eso nos checaron el SIDA a todos”.

En redes sociales, las opiniones estuvieron divididas. Mientras algunos usuarios cuestionaron la forma en que Doña Alegría se expresó sobre las mujeres que crean contenido para dicha plataforma, otros respaldaron sus comentarios y señalaron que ella habla sin filtros y que siempre dice lo que piensa e incluso calificaron sus declaraciones como “factos”.

Y eso no fue todo. Después de una dinámica en la que Bellakath se besó con Deiby Ruiz durante la convivencia, Doña Alegría volvió a hacer un comentario sobre ella. “Estabas urgida”, le dijo a la cantante, para después agregar que estaba esperando con ansias la llegada de “dos mamados”. Ante las palabras de Leticia, Bellakath solo sonrió.