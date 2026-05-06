ARMY invade el Zócalo: 50 mil fans se reúnen para ver a BTS en Palacio Nacional

Más de 50 mil ARMY (seguidoras de BTS) se congregaron en la plancha del Zócalo para saludar a sus ídolos, quienes se reunieron esta tarde con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La cifra fue dada a conocer por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

BTS en Palacio Nacional Alejandro Aguilar

Clara Brugada celebra el encuentro

Brugada dijo que la presidenta “hizo posible un momento inolvidable para más de 50 mil ARMY”.

Abrir las puertas de Palacio Nacional también es abrir espacio a la emoción, a los sueños y a todo lo que le da vida a nuestra ciudad, destacó Clara Brugada.

La mandataria capitalina celebró que “@BTS_twt dejó un recuerdo imborrable en el corazón de muchas y muchos fans”.

Jimin, Suga y RM reaccionan en redes sociales

La emoción no terminó en el Zócalo. Horas después del encuentro con los fans, varios integrantes de BTS reaccionaron en sus redes sociales al impresionante recibimiento que tuvieron en la CDMX, por lo que no dudaron en compartir dicha emoción.

Jimin publicó en sus historias de Instagram una fotografía de la multitud reunida en la plancha del Zócalo acompañada del mensaje:

“México, gracias”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de fans mexicanos que agradecieron el gesto del miembro de BTS.

Por su parte, SUGA y RM también compartieron fotos de la plancha del Zócalo completamente abarrotado de personas, dejando claro el impacto que les provocó ver a miles de ARMY reunidas en uno de los lugares más emblemáticos del país.

Jimin reacciona a Army Instagram

Las publicaciones se viralizaron en cuestión de minutos y se colocaron entre las principales tendencias en plataformas digitales.

Últimos detalles para los conciertos de BTS en CDMX

La visita de BTS a Palacio Nacional ocurre como parte de la expectativa por los conciertos que ofrecerán en la Ciudad de México con su gira mundial “ARIRANG”.

La agrupación se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

BTS en Palacio Nacional Daniel Betanzos

Los conciertos marcarán el esperado regreso oficial de BTS a México tras finalizar su servicio militar, motivo por el que las entradas se agotaron desde hace meses.

Incluso recientemente se reportó una liberación limitada de boletos a través de Ticketmaster, provocando nuevamente largas filas virtuales entre los fans que todavía buscan asistir al espectáculo.

Además, se espera que el escenario cuente con formato 360 grados para ofrecer una experiencia mucho más cercana e inmersiva para el público. Recomendaciones para las ARMY que asistirán a los conciertos.

BTS en Palacio Nacional Daniel Betanzos

AAAT*