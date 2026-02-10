El Malilla en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del concierto

El Malilla en el último año se ha consolidado como uno de los reguetoneros mexicano más importantes en la industria musical y el famoso llegará por primera vez a uno de los recintos más destacados: el Palacio de los Deportes.

Si irás al concierto que dará El Malilla en la CDMX, aquí te dejamos todo lo que debes de saber del show del reguetonero en el Palacio de los Deportes como las canciones que podría interpretar.

¿Cuándo y dónde se presentará El Malilla en el Palacio de los Deportes?

El reguetonero dará un concierto en la Ciudad de México ante miles de fans. El concierto será este 13 de febrero en el Palacio de los Deportes.

Se espera que el show de El Malilla dé inicio a las 8:00 PM.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de El Malilla en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que El Malilla cante en su concierto en la CDMX.

El Malilla llegará este fin de semana al Palacio de los Deportes

Rodillas

G Low Kitty

Tiki

Azótame

Mali sácatela

rebote

Gatito

un bezito

B de bellako

Rebeca

Mami tú

Avión Privado

Pero No

Resolvemos

Dime

Coronada

BEIBY

Desnúdate

Vaquero

PJG