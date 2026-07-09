¿Cuánto cuesta la mansión de Batman? El lujo de Bruce Wayne busca dueño

La icónica propiedad que dio vida a la mansión Wayne en la clásica serie de televisión de Batman busca un nuevo dueño. El monumental inmueble, ubicado en la exclusiva zona de Pasadena, California, ingresó al mercado inmobiliario con un precio base de 32 millones de dólares.

Esta cantidad restringe la adquisición del terreno exclusivamente a compradores con un patrimonio digno del mismísimo Bruce Wayne. El valor de la residencia experimentó un aumento drástico recientemente, ya que el año pasado cambió de manos por 20.5 millones de dólares, mientras que en 1999 costó 4.4 millones de dólares.

La mansión del Batman de Adam West vista desde arriba. Foto: Especial

La fachada de la construcción resulta inmediatamente reconocible para los fanáticos del superhéroe de DC Comics. Durante la década de los sesenta, los productores de la serie utilizaron los exteriores de este recinto para ambientar el prestigioso hogar del multimillonario vigilante de Gotham City.

Diversas agencias especializadas en propiedades de lujo manejan actualmente el listado de este recinto de colección. Los agentes de bienes raíces perfilan la venta hacia magnates corporativos y estrellas de la industria del entretenimiento que demandan privacidad extrema en el condado de Los Ángeles.

El legado televisivo del Caballero de la Noche

El actor Adam West inmortalizó a una de las versiones más pintorescas y queridas de toda la historia de la franquicia. La producción de aquella época presentaba un estilo visual sumamente colorido y psicodélico, donde el justiciero enmascarado libraba batallas épicas contra los villanos de turno.

El programa transformó la cultura pop y catapultó al personaje hacia la fama internacional masiva. Los espectadores sintonizaban sus televisores semanalmente para observar las majestuosas tomas exteriores de esta finca, imaginando la ubicación secreta de la mítica Baticueva bajo sus cimientos.

El Batman de Adam West. Foto: Fox/Greenway/Ko/REX/Shutterstock

Durante el rodaje del exitoso show, los equipos de filmación capturaron únicamente las áreas externas del inmueble californiano. Las autoridades de la cadena televisiva grabaron las escenas de los interiores en un estudio cerrado para controlar los presupuestos operativos de la cadena.

Lujos y comodidades de la propiedad californiana

El gigantesco inmueble presume un marcado estilo neotudor, una corriente arquitectónica que remite de inmediato a la nobleza europea. Los constructores edificaron la residencia original durante la década de 1920, dotando al lugar de detalles clásicos que perduran intactos hasta nuestros días.

Las dimensiones de la propiedad alcanzan los 18,600 pies cuadrados de extensión, sumando los metros del edificio principal y los terrenos circundantes. Las vastas áreas verdes incluyen grandes extensiones de bosque y de césped perfectamente cuidado, bloqueando la vista de los curiosos.

Mansión Wayne del Batman de Adam West. Foto: Especial

Las amenidades del complejo superan con creces las exigencias del mercado actual. La casa cuenta con una alberca de gran tamaño, una pista profesional de pickleball y una sala de cine privado, espacios diseñados para el entretenimiento de la alta sociedad estadounidense.

El interior de la residencia principal alberga siete dormitorios de proporciones monumentales para acomodar a múltiples invitados. Asimismo, la estructura integra un total de 11 baños completamente equipados, garantizando un confort absoluto en cada rincón de esta legendaria joya inmobiliaria.