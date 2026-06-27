¿De qué tratará Joker: Laugh Riot? El próximo anime de DC Cómics

Warner Bros. Animation y DC Studios sacudieron la industria del entretenimiento al confirmar la producción de Joker: Laugh Riot. Esta nueva serie de anime colocará al icónico villano de Gotham en el papel estelar bajo una perspectiva inédita y violenta.

El anuncio oficial ocurrió durante el prestigioso Festival de Annecy en Francia. Las empresas de entretenimiento aprovecharon el foro internacional para revelar su catálogo de proyectos animados, donde esta entrega acaparó de inmediato la atención del público global.

La premisa principal de la historia rompe los esquemas tradicionales de los cómics de superhéroes. El Caballero Oscuro murió asesinado a manos de un desconocido, un hecho que desata el caos absoluto en la mente de su peor enemigo.

Joker en el auto con Harley Quinn. Foto: DC Studios

El Joker, lejos de celebrar el fallecimiento de su histórico rival, inicia una brutal cacería por todo el submundo criminal de Gotham. El Payaso del Crimen busca desesperadamente encontrar al asesino para cobrar venganza con sus propias manos.

Durante este violento viaje, el protagonista enfrenta una severa crisis existencial. El villano descubre que su vida carece por completo de propósito, diversión y rumbo ante la ausencia definitiva de su contraparte heroica.

Un equipo creativo con experiencia en Japón

La dirección del proyecto recae en el cineasta japonés Yasuhiro Aoki, un viejo conocido de la franquicia. Aoki dirigió previamente segmentos de la aclamada antología Batman: Gotham Knight, demostrando su dominio sobre la atmósfera tétrica de la ciudad.

El realizador nipón sumó recientemente éxitos a su carrera como animador clave en El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim. Su trayectoria incluye también participaciones destacadas en la franquicia de ciencia ficción Psycho-Pass y la película clásica Steamboy.

Jim Krieg asumió el puesto de productor ejecutivo para coordinar el desarrollo de la narrativa. El equipo busca consolidar un producto que combine la crudeza de la mitología norteamericana con la estética estilizada del anime tradicional.

Así lucirá el Joker en su anime. Foto: DC Studios

Tres colosos de la animación respaldan el financiamiento y la creación del show. Warner Bros. Animation y DC Studios unieron fuerzas con SOLA Entertainment, un estudio japonés que goza de enorme reputación en la actualidad.

SOLA Entertainment destaca en el mercado internacional por la producción de títulos de alto impacto visual. Entre sus cartas de presentación sobresalen la esperada serie Lazarus, el éxito de acción Ninja Kamui y la versión anime de Rick y Morty.

El inicio de una nueva era para DC Studios

Sam Register, presidente de Warner Bros. Animation, definió este proyecto como la auténtica primera serie de anime concebida y desarrollada desde el interior de la compañía. Las incursiones previas operaron bajo esquemas de licenciamiento externo.

La marca experimentó antes con la estética japonesa en largometrajes como Batman Ninja y en formatos televisivos como Escuadrón Suicida Isekai. Dichas entregas transportaron a los personajes tradicionales hacia mundos alternos de fantasía medieval.

Joker hablando con Harley Quinn. Foto: DC Studios

Register confirmó a medios especializados que el libreto ofrece un relato original, tétrico y sumamente oscuro. El ejecutivo ratificó que las mesas de animación en Japón comenzaron las labores de dibujo y producción formal esta misma semana.

Los estudios guardan bajo estricto secreto los detalles del diseño visual de la serie. Hasta el momento, las redes sociales de las empresas compartieron únicamente el logotipo oficial de Joker: Laugh Riot, postergando el lanzamiento del primer tráiler.

Los aficionados de la cultura pop aguardan nuevos detalles sobre el elenco de voces y la fecha de estreno en plataformas digitales. La expectativa crece ante la promesa de ver el lado más desquiciado del criminal en un entorno de animación pura.