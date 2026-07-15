¿Qué pidió Elsa Aguirre antes de morir? Revelan la última voluntad de la diva del Cine de Oro

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. La mañana de este 15 de julio se confirmó el fallecimiento de Elsa Aguirre, una de las grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano, a los 95 años.

¿De qué murió Elsa Aguirre?

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que lamentó la pérdida de quien fue considerada uno de los rostros más emblemáticos del cine nacional.

Antes de su muerte, la actriz reveló cuál era su última voluntad y quién sería el encargado de cumplir ese deseo. Instagram

En su mensaje, la institución destacó tanto su legado artístico como el impacto que dejó en la historia del entretenimiento mexicano gracias a películas como El sexo fuerte, Lluvia roja, La mujer que yo amé y Cuidado con el amor.

Hasta el momento, ni la familia de la actriz ni sus representantes han informado las causas de su fallecimiento o si se realizará algún homenaje público para despedirla.

La última voluntad de Elsa Aguirre

Aunque la noticia sorprendió a sus admiradores, la propia Elsa Aguirre había hablado con serenidad sobre la muerte meses antes. En una entrevista concedida en 2025, la actriz reveló cuál era el deseo que esperaba que sus seres queridos respetaran cuando llegara el final de su vida.

La inolvidable estrella pidió ser incinerada y que sus cenizas fueran depositadas en un lugar elevado, lejos de lo material. Captura de pantalla

Lejos de solicitar un funeral ostentoso o algún homenaje especial, la estrella del Cine de Oro expresó que quería ser incinerada y que sus cenizas fueran depositadas en un lugar elevado, un sitio que simbolizara el desapego de lo material.

Además, dejó claro quién sería la persona encargada de cumplir ese deseo: su ahijado, el cantante y compositor Hassim Estrada, con quien mantenía una estrecha relación desde hacía varios años.

Mi última voluntad es que cuando me muera, ahí debo estar para que me incineren. Que Hassim se lleve las cenizas y las deje en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia”

La partida de Elsa Aguirre marca el adiós de una de las últimas grandes divas del cine nacional.

La filosofía de vida que acompañó a Elsa Aguirre hasta el final

En sus últimos años, Elsa Aguirre compartía con frecuencia que la paz interior había sido una de las claves de su bienestar.

Durante más de seis décadas llevó una disciplina basada en una alimentación ovolactovegetariana y evitó el consumo de alcohol, tabaco, café y carne. La actriz atribuía esa rutina al equilibrio físico y mental que logró alcanzar con el paso de los años.

Durante sus últimos años, Elsa Aguirre aseguró que la disciplina, el vegetarianismo y la espiritualidad fueron fundamentales para mantener su bienestar. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Según contó en distintas entrevistas, ese cambio ocurrió tras conocer al maestro espiritual José Manuel Estrada, conocido como "El Gran Gurú", cuya enseñanza transformó por completo su forma de entender la vida.

La meditación, el yoga y el cuidado personal se convirtieron en pilares fundamentales de su día a día, razón por la que siempre afirmaba sentirse agradecida por haber llegado a los 95 años con lucidez y serenidad.

¿Cuál fue el último proyecto de Elsa Aguirre?

Antes de fallecer, Elsa Aguirre trabajaba en uno de los proyectos más personales de toda su carrera: una autobiografía autorizada titulada De mis labios a tus ojos.

La publicación reuniría recuerdos de su infancia, sus inicios en el espectáculo, sus romances, su trayectoria artística y la transformación espiritual que marcó la segunda mitad de su vida.

La actriz trabajaba en una autobiografía autorizada donde compartió los momentos más importantes de su vida y su trayectoria artística.FOTO: CUARTOSCURO.COM

Incluso, la actriz participó como coautora de una canción con el mismo nombre que acompañaría el lanzamiento del libro.

Con su partida, ese proyecto adquiere un significado aún más especial para sus seguidores, ya que representa el último testimonio de una mujer que vivió intensamente el cine, la fama y la búsqueda de paz interior.

Mientras familiares y admiradores esperan conocer cómo será la despedida de la actriz, permanece vigente el deseo que ella expresó con total tranquilidad: descansar lejos del mundo material.