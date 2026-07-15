I Play Rocky: revelan tráiler de la película que contará cómo Sylvester Stallone creó Rocky

I Play Rocky es la nueva película biográfica que llevará al público el momento en que Sylvester Stallone cambió el rumbo de su vida gracias a Rocky. La producción no contará toda la trayectoria del actor, sino que mostrará cómo logró sacar adelante el proyecto que lo convirtió en una estrella de Hollywood.

La cinta ya presentó su primer tráiler y deja ver los obstáculos que Stallone enfrentó cuando todavía era un actor desconocido. En la historia, el protagonista intenta convencer a productores y estudios de que nadie más podía interpretar a Rocky Balboa, el personaje que él mismo había creado.

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El encargado de interpretar a Sylvester Stallone es Anthony Ippolito, actor que anteriormente dio vida a Al Pacino en la miniserie The Offer. La dirección está a cargo de Peter Farrelly, ganador del Premio Oscar por Green Book y también conocido por películas como Algo pasa con Mary.

¿De qué trata I Play Rocky?

La película se centra en uno de los momentos más complicados de la vida de Sylvester Stallone. Antes de convertirse en una figura del cine, atravesaba problemas económicos que lo llevaron a vivir una etapa llena de dificultades.

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La inspiración para escribir Rocky llegó después de ver el combate entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. A partir de esa pelea comenzó a desarrollar un guión que rápidamente llamó la atención de varios estudios.

Sin embargo, Stallone rechazó vender la historia si no le permitían interpretar al personaje principal. Los productores buscaban contratar a un actor famoso, por lo que el proyecto estuvo cerca de no concretarse. Al final, Irwin Winkler y Robert Chartoff aceptaron su condición y dieron luz verde a la película.

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La sinopsis oficial adelanta la historia que verá el público:

“Un joven actor desconocido, Sylvester Stallone, se enfrenta a la historia definitiva del perdedor y debe luchar por la oportunidad única de interpretar el papel de su vida: Rocky Balboa.”

Con un presupuesto cercano al millón de dólares y un rodaje de apenas 28 días —incluyendo algunas escenas filmadas de manera clandestina—, Rocky terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. La película recaudó más de 225 millones de dólares, ganó tres premios Oscar, incluido el de Mejor Película, y lanzó la carrera de Stallone a nivel internacional.

Reparto de I Play Rocky

Además de Anthony Ippolito como Sylvester Stallone, la película reúne a varios actores que interpretan a personajes clave en la historia de Rocky.

El elenco está conformado por:

Anthony Ippolito como Sylvester Stallone.

Stephan James como Carl Weathers.

AnnaSophia Robb como Sasha Czack, primera esposa de Stallone.

Matt Dillon como Frank Stallone Sr.

Kiki Seto como Talia Shire.

Jay Duplass como John G. Avildsen, director de Rocky.

Robert Morgan como Burgess Meredith.

Captura de pantalla

La historia real que inspiró la película

Uno de los momentos que también será abordado en I Play Rocky es la complicada situación económica que vivía Sylvester Stallone antes de alcanzar la fama. Incluso tuvo que vender a su perro Butkus para conseguir dinero y poder sobrevivir, aunque tiempo después logró recuperarlo.

Esa experiencia marcó el inicio del camino que años después convertiría a Rocky en una de las franquicias más exitosas en la historia del cine.

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¿Cuándo se estrena I Play Rocky?

Amazon MGM Studios confirmó que I Play Rocky llegará primero a algunos cines de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2026. Una semana después, el 20 de noviembre, la película ampliará su estreno a más salas.

Por ahora no existe una fecha oficial para México ni para otros países de Latinoamérica. Sin embargo, se espera que más adelante también pueda verse a través de una plataforma de streaming.