DC Studios anuncia serie de Absolute Batman y un anime del Joker en Annecy 2026

DC Studios y Warner Bros. Animation sacudieron el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2026. Las compañías anunciaron oficialmente la adaptación de Absolute Batman a una serie animada exclusiva para adultos, basada en el reciente éxito de los cómics.

Peter Safran, copresidente de DC Studios, y Sam Register, presidente de Warner Animation, lideraron la presentación. Los ejecutivos revelaron los planes creativos de la empresa y confirmaron que la producción mantendrá la esencia oscura del material original.

Logo de la serie de Absolute Batman. Foto: DC Studios

El escritor Scott Snyder asumirá el rol de showrunner y productor ejecutivo del proyecto televisivo. Por su parte, el dibujante Nick Dragotta participará directamente como productor, asegurando la fidelidad visual que enloqueció a los lectores desde su lanzamiento a finales de 2024.

Esta producción animada encabeza una ofensiva comercial de tres grandes proyectos con los que DC expandirá su mercado global. La estrategia busca consolidar la oferta de animaciones maduras y capturar nuevas audiencias en plataformas digitales.

El fenómeno de ventas que destronó a Marvel

La historieta original rompió esquemas al reinventar al Caballero Oscuro desde una perspectiva de clase trabajadora. En este universo alterno, Bruce Wayne creció en los barrios marginales de Gotham City, perdió solo a uno de sus padres y trabaja como obrero.

Este Batman carece de la inmensa fortuna familiar clásica, posee una musculatura imponente y combate a las pandillas locales con brutalidad física. La crudeza de la narrativa atrapó de inmediato a millones de fanáticos alrededor del mundo.

La Trinidad de de DC Cómics en el Universo Absolute. Foto: DC Cómics

Las cifras respaldan el éxito inmediato de la franquicia literaria. El cómic acumuló más de 6 millones de copias vendidas a nivel internacional, mientras que la publicación principal retuvo el primer lugar de ventas durante 11 ediciones consecutivas.

El impacto comercial modificó el panorama de la industria editorial. Esta línea editorial, junto con sus figuras coleccionables, impulsó a DC para superar a Marvel en cuota de mercado por primera vez en lo que va del siglo XXI.

La fiebre por el personaje escaló a otros mercados coleccionables esta semana. La marca Funko confirmó el próximo lanzamiento de una línea de figuras estilizadas inspiradas directamente en los diseños que Dragotta inmortalizó en el papel.

El Joker detective y el regreso de Krypto

El festival de Annecy también sirvió de escenario para anunciar Joker: Laugh Riot, la primera serie de anime oficial de DC. Jim Krieg, productor con experiencia en las adaptaciones de Watchmen y Crisis en Tierras Infinitas, lidera el equipo técnico.

El director japonés Yasuhiro Aoki dirige el proyecto, respaldado por la casa productora SOLA Entertainment en alianza con Warner. La trama expone un enigma donde el Joker se transforma en detective tras el asesinato de Batman para cazar al culpable.

La sinopsis oficial anticipa una crisis existencial para el villano de Gotham. El criminal emprenderá una violenta cruzada por el submundo de la ciudad, descubriendo que su propia identidad depende enteramente de la existencia de su archienemigo fallecido.

Absolute Batman vs Bane. Foto: DC Cómics

Por otro lado, los reflectores apuntaron al desarrollo de una serie animada enfocada en Krypto, el superperro. El productor ejecutivo CH Greenblatt, reconocido por su trabajo en Bob Esponja, tomará las riendas de esta propuesta familiar.

El famoso canino sumó apariciones previas en la película Superman y mantiene un rol activo en la producción de Supergirl. La nueva trama alejará al héroe de los reflectores de Metrópolis para introducirlo en un vecindario común.

Krypto compartirá aventuras con una pandilla de animales callejeros e inadaptados en su propia cuadra. Su descomunal energía destructiva desatará divertidos problemas, pero su nobleza natural redimirá a sus nuevos compañeros de travesuras.

La agenda de Warner y DC Studios incluye la segunda temporada de Batman: El Cruzado Enmascarado y el largometraje Batman: Knightfall. Ambas producciones completan el portafolio de animaciones que llegarán próximamente a las pantallas.