¿Ya la viste? La película de Madonna que sigue siendo una de las más aclamadas de su carrera

Aunque Madonna es reconocida mundialmente por su trayectoria musical, la llamada “Reina del Pop” también ha construido una carrera frente a las cámaras. A lo largo de los años, la cantante ha participado en distintas películas y proyectos cinematográficos, entre ellos "Ellas dan el golpe" y "W.E.", además de interpretar a Eva Perón en "Evita", papel que le valió un Globo de Oro.

Sin embargo, entre sus primeros trabajos en la pantalla grande existe una cinta que se convirtió en uno de sus mayores éxitos y que, décadas después, continúa siendo una referencia dentro de su filmografía: "Buscando desesperadamente a Susan".

Foto: Instagram madonna

¿Cómo comenzó Madonna su trayectoria en el cine?

El debut cinematográfico de Madonna ocurrió en 1979 con "Un cierto sacrificio", dirigida por Stephen Jon Lewicki. La historia detrás de su incorporación al proyecto resulta curiosa, ya que la propia artista contactó al director para expresarle su interés en participar.

Años más tarde, Madonna volvería a recurrir a una estrategia similar para conseguir uno de los papeles más importantes de su carrera cinematográfica: el de Eva Perón en "Evita", dirigida por Alan Parker. Su interpretación fue ampliamente reconocida y le permitió obtener un Globo de Oro.

¿Por qué "Buscando desesperadamente a Susan" fue tan importante?

Estrenada en 1985 y dirigida por Susan Seidelman, Buscando desesperadamente a Susan contó con Madonna y Rosanna Arquette como protagonistas, además de la participación de Aidan Quinn.

Película "Buscando desesperadamente a Susan"

La película llegó en un momento especialmente importante para la cantante, pues acababa de lanzar "Like a Virgin", álbum que impulsó todavía más su popularidad internacional.

Aunque su actuación generó opiniones divididas entre los críticos, algunos consideraron que el personaje tenía demasiados elementos de la propia personalidad de Madonna, su presencia terminó convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la producción.

Foto: Instagram madonna

¿De qué trata "Buscando desesperadamente a Susan"?

La historia gira alrededor de Roberta Glass, una mujer que lleva una vida aparentemente rutinaria en Nueva Jersey y que se encuentra atrapada en un matrimonio que no la hace feliz.

En medio de esa monotonía, Roberta desarrolla una particular afición: leer los anuncios personales publicados en un periódico de Nueva York. Es ahí donde descubre los mensajes relacionados con una misteriosa mujer llamada Susan y un hombre que la busca insistentemente.

Intrigada por lo que lee, Roberta decide seguir la historia y acudir al encuentro entre ambos. Sin embargo, un accidente cambia por completo el rumbo de su vida.

Después de golpearse accidentalmente en la cabeza, Roberta pierde la memoria y comienza a creer que es Susan. Lo que al principio podría parecer un simple malentendido pronto se convierte en una situación mucho más complicada.

La verdadera Susan está relacionada con un asunto peligroso debido a unos pendientes egipcios robados, mientras un gánster intenta recuperarlos. Así, Roberta termina involucrada en una historia que combina comedia, misterio, romance y confusiones de identidad.

¿Por qué la película continúa siendo recordada?

Además de su particular historia, destacó por mostrar a una Madonna que comenzaba a consolidarse como una figura de enorme popularidad fuera de los escenarios.

La cinta se convirtió en uno de los títulos más conocidos de su primera etapa cinematográfica y ayudó a reforzar su presencia como una artista capaz de trasladar su personalidad y estilo a la pantalla grande.

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