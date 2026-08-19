¿Qué pasó con las cenizas de Tupac? Suge Knight dice que hicieron porros con sus restos

A casi tres décadas de la muerte de Tupac Shakur, una insólita versión sobre el destino de sus cenizas volvió a llamar la atención. Suge Knight, quien se encontraba con el rapero en Las Vegas cuando fue atacado, relató una historia que asegura que parte de sus restos habría terminado dentro de varios porros.

¿Qué contó Suge Knight sobre la cremación de Tupac?

De acuerdo con el relato que Suge Knight hizo a TMZ, después de la muerte de Tupac, su madre, Afeni Shakur, habría tomado la decisión de que el cantante fuera cremado.

Suge aseguró que, durante la madrugada, logró contactar a un hombre relacionado con una funeraria para solicitarle que realizara la cremación de inmediato. Sin embargo, el sujeto le habría explicado que estaría ocupado durante los siguientes días.

Foto: X Shakur Surve

Ante la urgencia, Knight dijo que consiguió la dirección del hombre y acudió personalmente a su domicilio. Según su versión, llevaba consigo dos bolsas con dinero en efectivo.

Según el relato del exproductor, inicialmente ofreció los 200 mil dólares, pero el hombre se habría negado a realizar la cremación esa misma noche.

Knight afirmó que entonces decidió aumentar la cantidad y puso sobre la mesa las dos bolsas, por un total de 1.2 millones de dólares. Fue entonces cuando, de acuerdo con su historia, el encargado habría aceptado realizar la cremación de Tupac de manera inmediata.

Esta versión fue presentada por Suge como parte de los acontecimientos ocurridos después del asesinato del rapero.

¿Qué habría pasado con las cenizas de Tupac?

La parte más llamativa del relato tiene que ver con el destino de las cenizas. Suge Knight afirmó que la madre de Tupac habría enviado a varias personas a la habitación del hotel en Las Vegas donde él se encontraba hospedado.

Según su versión, esas personas habrían utilizado parte de las cenizas para preparar varios porros y posteriormente se los habrían fumado.

Knight también contó que decidió no participar porque en aquel momento se encontraba en libertad condicional y consideraba que consumir marihuana podría representar una violación de las condiciones que debía cumplir.

Es importante señalar que esta historia corresponde al relato de Suge Knight y no constituye un hecho comprobado.

Foto: X Shakur Surve

¿La familia de Tupac ya había hablado sobre esta historia?

La versión sobre las cenizas no es completamente nueva. Años atrás, integrantes de Outlawz, antiguo grupo de Tupac, también aseguraron que habían fumado parte de las cenizas del rapero durante un homenaje realizado en su memoria.

Young Noble y E.D.I. Mean contaron en una entrevista que algunos miembros del grupo se reunieron en una playa con familiares de Tupac y realizaron una despedida en la que arrojaron al mar varios objetos relacionados con las cosas que le gustaban al artista.

¿Afeni confirmó que fumaron las cenizas de su hijo?

La madre de Tupac, Afeni Shakur, se deslindó de aquella versión a través de su representante y negó haber participado en el supuesto ritual.

De acuerdo con las declaraciones de su portavoz, si los integrantes de Outlawz realmente tuvieron acceso a las cenizas, habrían tenido que obtenerlas sin autorización de la persona encargada de resguardar los restos durante aquel homenaje.

Por ello, el supuesto destino de las cenizas de Tupac continúa rodeado de versiones contradictorias y, hasta ahora, no existe una confirmación independiente de que sus restos hayan sido utilizados para preparar porros.

Foto: X @2PAC

¿Qué ha pasado con el caso del asesinato de Tupac?

Mientras estas declaraciones vuelven a poner el nombre de Tupac en el centro de la conversación, el caso por su asesinato continúa generando interés.

El rapero murió el 13 de septiembre de 1996, después de recibir varios disparos mientras se encontraba en Las Vegas, Nevada. Tres décadas después, Duane “Keefe D” Davis enfrenta un proceso judicial acusado de asesinato en relación con la muerte de Tupac.

Suge Knight, quien sobrevivió al ataque, también ha sostenido que la responsabilidad por el asesinato podría ir más allá de Davis, por lo que el caso continúa bajo escrutinio.