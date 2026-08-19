“Se veía más élite, más caro”: Flor Vigna critica a La Casa de los Famosos México desde el reality

Flor Vigna volvió a colocarse en el centro de la conversación dentro de La Casa de los Famosos México. Esta vez no fue por una nominación o enfrentamiento con otro habitante, sino por lo que dijo sobre el propio reality mientras hablaba con Yanet García.

¿Qué dijo Flor Vigna sobre La Casa de los Famosos México?

El comentario ocurrió después de la noche de cine del martes 18 de agosto, una de las dinámicas en las que los habitantes observan fragmentos de situaciones ocurridas dentro de la casa y descubren conversaciones o acciones de sus compañeros.

Tras la actividad, Flor Vigna conversó con Yanet García sobre lo que había visto en pantalla. Fue entonces cuando comenzó a hablar de la apariencia del programa y comparó la impresión que tenía antes con la que obtuvo al observar algunos espacios durante la dinámica.

“El producto en sí se veía más caro, se veía más caro, pero se ve más muerto de hambre”, dijo la actriz y cantante argentina durante la conversación captada por las cámaras del programa.

Yanet García no entendió de inmediato a qué se refería su compañera, por lo que Vigna intentó explicar su comentario. La argentina aseguró que antes percibía al programa de otra forma.

“Se veía más élite, más caro”, agregó.

De acuerdo con otros reportes sobre la conversación, la crítica surgió después de que Vigna pudiera observar en pantalla cómo luce el confesionario, uno de los espacios utilizados constantemente por los participantes durante el reality.

Sus palabras comenzaron a circular fuera de la casa debido a que la conversación fue registrada por las cámaras del 24/7, disponible para los suscriptores de ViX.

Flor Vigna recibe críticas por su comentario sobre el reality

Las declaraciones provocaron cuestionamientos entre seguidores del programa, principalmente porque Flor Vigna forma parte de la actual temporada de La Casa de los Famosos México.

Una de las reacciones llegó por parte de la periodista Joanna Vega-Biestro, quien criticó públicamente la manera en que Vigna se refirió al trabajo realizado detrás de la producción mexicana.

Vega-Biestro consideró que el comentario podía resultar ofensivo para las personas que trabajan en el programa y advirtió que hablar de esa manera sobre la producción podría traer consecuencias para la participante.

Hasta el momento, la producción no ha anunciado una sanción contra Flor Vigna por sus declaraciones. Tampoco se ha informado que el comentario tenga consecuencias dentro de la competencia.

La situación ocurre mientras la argentina atraviesa sus primeras semanas dentro del reality, donde ya ha protagonizado diferencias con otros habitantes y ha enfrentado el riesgo de eliminación.

Flor Vigna criticó la producción de La Casa de los Famosos México. IG florivigna

Flor Vigna ya estuvo nominada en La Casa de los Famosos México

Flor Vigna llegó a la cuarta semana después de superar una nominación en la que siete habitantes estuvieron en riesgo de abandonar el programa.

Durante la tercera gala de nominación, celebrada el 12 de agosto, la argentina acumuló 11 puntos de sus compañeros. Fue la segunda participante con mayor cantidad, solamente detrás de Moisés Peñaloza, quien recibió 27.

La placa también estuvo integrada por Luis Chaparro, Masad Altamimi, Arantza Ruiz, Memo Schutz y Yanet García. Finalmente, Vigna consiguió los votos necesarios del público para permanecer dentro de la competencia.

La eliminada del domingo 16 de agosto fue Arantza Ruiz, quien se convirtió en la tercera participante en abandonar oficialmente esta temporada del reality.

Flor Vigna habló del reality durante una conversación con Yanet García. IG florivigna

¿Quién es Flor Vigna?

Flor Vigna es una actriz, cantante y bailarina argentina que construyó buena parte de su popularidad a través de la televisión de su país antes de sumarse a La Casa de los Famosos México.

Su trayectoria en los realities comenzó años antes de su llegada al programa mexicano. En Argentina participó en formatos de competencia y posteriormente desarrolló proyectos como actriz y cantante.