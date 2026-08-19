Emmanuel aclara rumores sobre el estado de salud de su esposa, Mercedes Alemán

Emmanuel y su esposa, Mercedes Alemán, llevan juntos varias décadas y aunque el cantante ha preferido mantener su vida familia lo más privada posible, desde hace un tiempo se dio a conocer que la madre de sus hijos padece una enfermedad degenerativa.

Aunque la familia del cantante ha preferido no dar detalles sobre el estado de salud y cuál es la enfermedad que padece Mercedes Alemán, en las últimas semanas una revista aseguró que la esposa del cantante estaría grave.

emmanuel y su esposa

Emmanuel habla de la enfermedad de su esposa

Hace poco Emmanuel presentó ante los medios de comunicación su nuevo disco, el cual será sinfónico y con el que celebrará 50 años de carrera.

Fue en una entrevista exclusiva para Ventaneando que Emmanuel fue cuestionado sobre el estado de salud de su esposa y aunque mantuvo el tema lo más privado posible y no dio muchos detalles, descartó que la madre de sus hijos se encuentre grave.

emmanuel y su esposa

“Ahí va. Está delicada, está estable y espero siga así”.

Por otra parte, Emmanuel mencionó que su esposa no se ha perdido casi ninguno de los conciertos que ha dado con Mijares en el Auditorio Nacional.

“De los 70 shows en el Auditorio Nacional faltó a dos, uno que estaba fuera de México con mis hijos”.

esaposa de emmanuel

Finalmente, el cantante comentó que su familia está emocionada por su nuevo disco y los conciertos que dentro de poco dará en el Coloso de Reforma con este nuevo proyecto.

“Ella y mis hijos igual están felices, emocionados”.

Cabe mencionar que cuando Emmanuel y su hijo Alexander Acha participaron en el programa Juego de Voces, revelaron una parte de su vida que pocos conocían: la enfermedad que padece su esposa.

Este tema llamó la atención del público, sin embargo, en este tiempo han tratado de mantener en privado cómo se encuentra Mercedes Alemán.