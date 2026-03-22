Lupita Villalobos habla sobre rumores de infidelidad; "estamos pasando por un momento complicado"

La creadora de contenido Lupita Villalobos negó que su pareja, Juan, le haya sido infiel, luego de que en redes sociales circularan versiones sobre un supuesto engaño, luego de que la influencer asistiera a la boda de Un Tal Fredo sin la compañía de su pareja, lo que generó interpretaciones erróneas entre usuarios.

El mensaje con el que aclaró la situación

A través de sus redes, Lupita Villalobos respondió directamente a los rumores y rechazó las versiones que señalaban una infidelidad.

“Despierto y veo el internet y resulta que ‘me fueron infiel’ ¿Qué? Claro que no. Juan no me ha sido infiel, tranquilos”.

En el mismo mensaje, la creadora de contenido explicó que atraviesa un momento complejo en su relación, pero precisó que no está relacionado con engaños.

“Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad”.

Lupita Villalobos y su esposo Especial

Lupita Villalobos pide frenar rumores

Villalobos también pidió a los usuarios detener la difusión de versiones no confirmadas, especialmente por el impacto en su entorno cercano.

“Por favor dejen de difundir este tipo de mentiras… Juan no es una persona mediática y no merece esto”.

La influencer señaló que su reacción pública sería distinta si la situación fuera real, cuestionando la lógica detrás de los rumores.

Lupita Villalobos y su esposo Especial

El origen de la especulación

El tema comenzó a circular luego de su asistencia a la boda de Un Tal Fredo, evento al que acudió sin su pareja, lo que generó dudas entre usuarios.

A partir de ahí, páginas como El Rey Tocino y Reina Venenosa difundieron versiones que apuntan a una supuesta infidelidad. Según lo que circula en redes, esta situación habría ocurrido en Monterrey y Lupita se habría enterado antes de realizar un viaje a Colombia.

El tema tomó mayor fuerza con las declaraciones del creador Holly Milk House, quien dijo: