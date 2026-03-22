Matrimonio de Lupita Villalobos en crisis: señalan supuesta infidelidad de su esposo

Lupita Villalobos, la querida influencer y conductora del podcast “Las Alucines”, está en la mira no por su contenido o estilo de vida, sino por versiones que apuntan a problemas en su matrimonio. A seis meses de su boda en España, evento que captó la atención en redes sociales, ahora su matrimonio con Juan Luis enfrenta especulaciones que hablan de una posible ruptura.

Desde hace días, distintos comentarios en redes y cuentas de espectáculos han puesto bajo la lupa a la influencer sonorense. Lo que comenzó como una historia romántica que cruzó fronteras, hoy es seguido con atención por usuarios que buscan señales sobre el estado actual de la pareja.

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Esposo de Lupita Villalobos le habría sido infiel a la influencer

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reciente boda de Un Tal Fredo, amigo cercano de Lupita. La falta de Juan Luis en el evento generó dudas inmediatas entre seguidores, quienes comenzaron a cuestionar si todo estaba bien en la relación.

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A partir de ahí, páginas como El Rey Tocino y Reina Venenosa difundieron versiones que apuntan a una supuesta infidelidad. Según lo que circula en redes, esta situación habría ocurrido en Monterrey y Lupita se habría enterado antes de realizar un viaje a Colombia.

El tema tomó mayor fuerza con las declaraciones del creador Holly Milk House, quien dijo:

“Supuesta y alegadamente el esposo de Lupita Villalobos, sí, nuestra alucín, le fue infiel. Así como lo oye y actualmente estarían por iniciar el proceso de divorcio”.

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La conversación creció aún más luego de un video compartido por el maquillista Luis Torres, quien participó en la boda de Un Tal Fredo. En un clip publicado en TikTok, lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta relacionada con Lupita.

Mientras encendía una vela para desear lo mejor a los recién casados, expresó:

“Que no se separen a los seis meses”.

Debido a que ese periodo coincide con el tiempo de matrimonio de la influencer, usuarios reaccionaron rápidamente con mensajes como “Ya soltó el facto de Lupita” y “Quedé al escuchar lo de los 6 meses”.

Lupita Villalobos no ha confirmado los rumores

Hasta ahora, ni Lupita Villalobos ni Juan Luis han dado declaraciones públicas sobre los rumores. Esta falta de respuesta ha provocado aún más interés entre seguidores, quienes han llenado sus publicaciones con preguntas y mensajes de apoyo.

También se ha comentado que la influencer habría decidido no pronunciarse para no desviar la atención de eventos importantes de su círculo cercano, como la boda de su amigo. Sin embargo, el tema continúa creciendo en tendencias dentro de México.

Por el momento, todo se mantiene en el terreno de la especulación. Aun así, los seguidores de la influencer siguen pendientes de cualquier señal que confirme o desmienta lo que se dice en redes, especialmente ante la cercanía de sus próximos compromisos públicos, como el evento Supernova Génesis.

Cabe recordar que Lupita Villalobos ya estuvo casada y que el fin de su matrimonio se debió a una infidelidad por parte de su esposo, algo que ha contado en diferentes ocasiones en su podcast.

PJG