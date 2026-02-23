Luisito Comunica habla sobre la violencia tras muerte de 'El Mencho'; "México duele"

Luisito Comunica se pronunció en redes sociales tras los hechos violentos registrados en México luego de que se informara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” e identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La muerte de El Mencho, quien durante años fue considerado uno de los líderes criminales más buscados por autoridades mexicanas y agencias internacionales, derivó en reacciones violentas de grupos armados en diferentes entidades.

Luisito Comunica Instagram

La noticia estuvo acompañada por reportes de disturbios en distintos puntos del país, principalmente en Jalisco, donde se registraron enfrentamientos y bloqueos que encendieron las alertas entre la población.

Durante el domingo 22 de febrero comenzaron a circular imágenes y reportes sobre situaciones de riesgo en varias regiones. En medio de ese panorama, el creador de contenido decidió compartir con sus seguidores lo que sentía al enterarse de lo que ocurría en su país, dejando claro que la información lo tomó por sorpresa, pues se encontraba desconectado en ese momento.

Especial

La reacción de Luisito Comunica ante la ola de violencia

Fue a través de sus historias donde el influencer explicó que no estaba al tanto de la situación hasta que tuvo acceso a internet. Según relató, había estado en la selva y más tarde llegó a un aeropuerto, momento en el que revisó redes sociales y medios de comunicación.

“Oigan, no manchen, estoy viendo las noticias de lo que está pasando ahorita en México. No, qué terror, miedo. La verdad, yo estaba ahorita desconectadísimo, estaba en la selva y tal. Ahorita ya estoy en un aeropuerto, abro Instagram, veo las noticias de lo que está pasando en mi país. No, no, no, está horrible, es una película de miedo eso”, afirmó el creador.

Luisito Comunica Instagram

En otro fragmento de su mensaje, el influencer expresó el dolor que le causaba ver la situación en México.

“Cómo duele ver a tu país en esas condiciones. No, no, es un territorio de guerra. Estoy shockeado, con el corazón roto. Está... no, feísimo, feísimo”.

Además de compartir su sentir, Luisito Comunica hizo un llamado a sus seguidores para que extremaran precauciones ante el clima de tensión que se vivía en varios estados. En sus palabras dejó ver preocupación por la seguridad de los ciudadanos.

Luisito Comunica

“Gente, de verdad, cuídense muchísimo, al menos por lo que veo ahorita en las noticias y así, se ve horrendísimo. Cuídense mucho, mucho, mucho”, dijo.

Para cerrar su mensaje, el creador reiteró la necesidad de mantenerse resguardados y mostró su tristeza por el panorama en México.

“Quédense en sus casas, de verdad, cuídense muchísimo, porque si no, parece que son los ciudadanos solitos contra los malos. Está súper horrible y cómo duele ver a nuestra casa así, a nuestro hogar, a nuestro país que tanto amamos. México duele, duele”, finalizó.

