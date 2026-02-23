Pancho Barraza se disculpa con sus fans tras cancelar concierto en Nayarit 

El cantautor mexicano Pancho Barraza compartió un video en redes sociales para disculparse con sus fans al tener que cancelar su concierto en Huaristemba, Nayarit.

Una decisión que tomó por cierre de carreteras que se realizaron en diferentes puntos del país, tras la captura y muerte del narcotraficante “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Pancho Barraza cancela concierto en Nayarit

A través de una storie en Instagram, el cantante de banda indicó que le apena tener que cancelar el concierto y que espera que se encuentren todos bien.

“Mi gente de Huaristemba, Nayarit, pues hasta nuevo aviso. No está a nuestro alcance esto. Yo espero que todo el mundo esté bien. Una disculpa, aunque no sea culpa nuestra, una disculpa y ojalá pronto los podamos ver”.

Con información en desarrollo...