Nemesio Oseguera, de cuidador de gallos y caballos a líder criminal

GUILILLA, Mich.— Aficionado a peleas de gallos y carrera de caballos, Nemesio Oseguera Cervantes nació en Naranjo de Chila, una comunidad rural del municipio michoacano de Aguililla, que cobró relevancia cuando El Mencho se convirtió en uno de los narcotraficantes más conocidos de México.

Según informes policiales, El Mencho nació el 17 de julio 1966, su familia era de muy bajos recursos; su padre dedicado a la agricultura y al cuidado de ganado para producir leche.

De acuerdo con policías investigadores consultados por Excélsior, siendo un adolescente, Oseguera Cervantes iba con frecuencia a la cabecera municipal de Aguililla y se involucró con algunos narcotraficantes a quienes “les hacía mandados, cuidaba gallos y caballos, así se empezó a involucrarse con traficantes de mariguana a finales de los 70”, asegura la fuente.

Fue entre caballos finos y gallos de pelea, donde El Mencho le tomó gusto al dinero, porque las propinas eran generosas, “era un niño muy chaparrito y bajito que le caía bien a todos”, apunta el investigador.

De acuerdo con los informes policiales, Nemesio Oseguera tuvo contacto con Félix Cornejo Sosa, el narcotraficante más poderoso de la región, quien se convirtió en su protector.

Félix Cornejo fue asesinado en el entonces Distrito Federal, el 13 de julio de 1994. Su cuerpo fue localizado en una calle de la capital del país, dentro de una camioneta de su propiedad. Nunca se supo quién lo mató, pero el crimen fue atribuido a la mafia colombiana.

A la muerte de Cornejo Sosa, Oseguera Cervantes emigró a Estados Unidos, donde se dedicó al tráfico de estupefacientes.

El Mencho se convirtió en lugarteniente del Cártel del Milenio, cuyo principal líder, Armando Valencia Cornelio, lo envió a Estados Unidos para organizar el tráfico de drogas enviadas desde Michoacán.

En la Unión Americana se reencontró a los hermanos José y Abigael González Valencia, apodados La Chepa y El Cuini, respectivamente.

En 1996, de acuerdo con información publicada por distintos medios, Nemesio Oseguera Cervantes se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de José y Abigael.

Rosalinda había estado casada con Armando Valencia, con quien procreó un hijo, Juan Carlos Valencia González, quien al final vivió con Nemesio y fue parte del CJNG, al mando de su padrastro.

Con ella procreó tres hijos, Rubén Oseguera González, Jessica Johanna Oseguera González y Laisha Michelle Oseguera González.

Rubén, conocido como El Menchito, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal en Estados Unidos.

Rosalinda no sólo fue la esposa de El Mencho, también tuvo una participación importante en la administración del cártel. Conocida como La Jefa, ha sido detenida en México en dos ocasiones, pero en ambas fue liberada.

Fue detenida en mayo de 2018 en Zapopan, Jalisco, acusada de ser la administradora del CJNG, y en 2021 fue aprehendida por elementos del Ejército mexicano y agentes de la Fiscalía General de la República, también en Zapopan.

José y Abigael eran ya traficantes consolidados en el país vecino, “se conocieron desde chicos, entre Chila, de donde son Los Cuinis y Naranjo de Chila, de donde es El Mencho, y hay apenas unos 10 kilómetros de distancia y en esa región todos se conocen”, explicó la fuente consultada por este diario.

Nemesio Oseguera Cervantes ascendió en la organización gracias al poderío económico de sus cuñados, los González Valencia. El Mencho poco a poco tomó el mando operativo de la organización criminal.

Tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel, ocurrida el 20 de julio de 2010, Nemesio se apodera de Guadalajara y funda el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La historia de Nemesio Oseguera Cervantes, quien también se hacía llamar Rubén Oseguera Cervantes, terminó sin que el capo, considerado uno de los más sanguinarios y poderosos, terminó sin que cumpliera su propósito de controlar todo Michoacán.