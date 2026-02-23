Fallece Silvia Rodríguez, madre de Eugenia Cauduro, a los 81 años

Eugenia Cauduro enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida personal tras la muerte de su madre, Silvia Rodríguez, a los 81 años. La actriz confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida en el que reconoció la fortaleza con la que su madre.

Cabe señalar que Silvia Rodríguez enfrentó una enfermedad que la acompañó durante más de una década. Años atrás, Cauduro dijo a medios de comunicación que su madre fue diagnosticada con cáncer de pulmón y bronquios.

Silvia Rodríguez tenía 81 años y enfrentó cáncer de pulmón y bronquios. IG: eugeniacauduromx

Eugenia Cauduro confirma la muerte de su madre Silvia Rodríguez

Fue el domingo 22 de febrero dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde dedicó un mensaje de despedida a su madre. En el texto, expresó:

“Mi guerrera hermosa, misión cumplida. La batalla terminó mamita, ahora te toca descansar. Te aplaudo de pie por el ejemplo de resistencia, valentía, fortaleza en todo momento y sin perder las ganas de vivir y tu sonrisa que siempre estuvo presente”.

En la misma publicación, Cauduro compartió que su madre finalmente se encontraba en paz tras varios años de enfrentar complicaciones de salud. “Saberte en paz y por fin libre, me llena de paz… saberte lejos del dolor es mi mayor consuelo mientras transito hace 4 días por la tristeza que siento de saber que no te volveré abrazar o recibir tu bendición”, escribió.

La actriz también agradeció las experiencias compartidas con su madre y recordó el impacto que tuvo en su formación personal. “Gracias por cada experiencia vivida a tu lado. Cada una de ellas fue una lección en mi vida que me ha enseñado a ser la mujer que hoy soy”, añadió en el mismo mensaje difundido en redes sociales.

La actriz Eugenia Cauduro habló del diagnóstico de su madre desde 2016. IG: eugeniacauduromx

La enfermedad que enfrentó Silvia Rodríguez durante más de una década

En 2016, Eugenia Cauduro habló públicamente sobre el estado de salud de su madre en el programa televisivo Intrusos. En esa ocasión reveló que Silvia Rodríguez padecía cáncer de pulmón y bronquios desde el 2013.

Durante la entrevista, la actriz describió el proceso médico al que fue sometida su madre y el impacto emocional que implicó para la familia.

“Mi mamá tiene cáncer de pulmón y de bronquios, es una guerra terrible, ahí va muy bien. Es difícil ver a tu mamá que un día fue bailarina, exitosa, brincaba tres metros en los escenarios, y ver cómo los años y la enfermedad la consume”, declaró entonces.

También explicó que su madre recibía tratamientos de quimioterapia y que, pese a los efectos acumulativos, mantenía disposición para continuar con el proceso médico. “Hay quimioterapias que ya no te tiran el pelo, ni las cejas, ni las pestañas, entonces ella está recibiendo y ya lleva 46, entonces sí la ves como débil…”, señaló en esa misma emisión televisiva.

En junio de 2025, celebraron el cumpleaños 80 de Silvia Rodríguez. IG: eugeniacauduromx

El cumpleaños 80 de Silvia Rodríguez

En junio de 2025, Eugenia Cauduro compartió públicamente la celebración del cumpleaños número 80 de su madre. En esa ocasión difundió imágenes junto a ella y dedicó un mensaje en el que reconoció la actitud con la que enfrentó la enfermedad.

“Ella es grande, y no me refiero a su edad, que por cierto su corazón es el de una mujer de 30. Es grande por su actitud, por la guerrera incansable que ha sido durante todo este tiempo sin rendirse. Esta ha sido la enseñanza más valiosa que he aprendido de mi mamá”, escribió .

En la misma publicación, la actriz recordó que, al momento del diagnóstico, los médicos le habían dado un pronóstico limitado. “Le daban 1 año de vida, ya pasaron 11 y acaba de cumplir mi mamá 80 años rodeada de muchas de sus amigas y familia. Me siento agradecida con Dios, con sus increíbles médicos y su gran actitud que, definitivamente, ha sido la clave para dar la batalla y seguir hoy entre nosotros”, expresó.

A lo largo de los años, Eugenia Cauduro mantuvo informados a sus seguidores sobre la evolución del estado de salud de su madre, principalmente a través de redes sociales y entrevistas en medios de comunicación.

En distintos momentos destacó la fortaleza con la que enfrentó el tratamiento, aunque evitó dar detalles clínicos específicos en fechas recientes, pero continuó compartiendo mensajes relacionados con el acompañamiento y el aprendizaje derivado de la enfermedad que tenía su madre. La muerte de Silvia Rodríguez ocurre después de más de una década de tratamiento y seguimiento médico.

El mensaje de despedida fue publicado días después del fallecimiento. IG: eugeniacauduromx

Reacciones tras el fallecimiento de Silvia Rodríguez

Tras la publicación del mensaje de despedida, compañeros del medio artístico y seguidores de Eugenia Cauduro expresaron condolencias en la publicación de la actriz. Margarita Magaña, Amairani Romero, Lisset, Montserrat Olivier, entre otros expresaron su apoyo a Cauduro.

En el programa 'Hoy', la periodista de espectáculos, Martha Figueroa mandó sus condolencias a la familia de la actriz tras dar a conocer la noticia, el pasado viernes 20 de febrero.

Hasta el momento, Cauduro no ha ofrecido declaraciones adicionales a medios de comunicación sobre el fallecimiento.