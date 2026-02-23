Big Time Rush nunca pasan de moda

Las Rushers tienen mucho que dar todavía.

Logan, Carlos, James y Kendall tienen un fandom muy apasionado en la Ciudad de México: les llenó el Palacio de los Deportes el sábado en su gira de reencuentro.

Pero eso no fue todo lo que pasó, ¿se acuerdan cuando las boybands causaban desmayos y locura en los conciertos? Volvió a pasar y todas las anécdotas de cómo se vivió el show en la pista del Domo de Cobre quedaron de prueba en TikTok.

Hubo rolas que sonaron en muchos capítulos de la serie, desde Big Time Rush hasta Music Sounds Better, Superstar y Shot in the Dark.

Lo esperado era ver a los chicos con Stephen Kramer Glickman y Katelyn Tarver, también actores de la serie, pero también ver a cada uno de los BTR lucirse con sus propios espacios en vivo, el problema fue que en pista todos querían estar lo más cerca posible del escenario. Y, como siempre sucedía, todo se convirtió en un caos.

“Yo sabía que las Rushers somos salvajes, pero no me imaginé lo que pasó en la pista: gente que salió con ayuda de paramédicos y en silla de ruedas, ¿por?”, dijo Janailara, en TikTok.

Como ella, varias fans contaron sus experiencia en este concierto. “Me desgreñaron”, “me estaba asfixiando”, “me empujaron”, etc. Desde la parte superior del inmueble, varias veían el movimiento tan loco que se armó. Afortunadamente no hubo nada que lamentar y todo quedó en un episodio más de la locura que se armaba en los shows de antes.

Así que Big Time Rush logró seguir su concierto para poder tocar Elevate, Song For You, If I Ruled The World, Confetti Falling y Boyfriend, entre otras.

La gira In Real Life Worldwide culminó con más de 30 canciones interpretadas y su última parada en el país ocurrió anoche en el Foro GNP Seguros, en Mérida, para después emprender camino para encontrarse con

Rushers de Sudamérica.