Ludwika Paleta explora el riesgo y la pasión y da un giro a su carrera con “Deseo”

La directora Teresa Simone da el salto al cine con Deseo, su ópera prima, una historia que apuesta por lo emocional y lo incómodo, protagonizada por Ludwika Paleta, José María Yazpik y Óscar Casas.

La trama sigue a Lucero (Ludwika Paleta), una mujer que aparentemente lo tiene todo: éxito profesional, estabilidad y una familia que parece perfecta. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Matías (Óscar Casas), el entrenador de natación de su hija, quien despierta en ella una atracción inmediata que rompe con su rutina. Lo que comienza como curiosidad pronto se convierte en una relación que pone en riesgo todo lo que había construido.

Foto: Instagram ludwika_paleta

Con esta historia, Teresa Simone se presenta como una nueva voz en el cine, explorando temas como el deseo, la culpa y las decisiones que pueden cambiarlo todo. La película se mueve en esa línea delgada entre lo correcto y lo inevitable, donde las emociones terminan tomando el control.

Para Ludwika Paleta, este proyecto representa un paso más hacia roles más intensos, alejándose por momentos de la comedia para adentrarse en un terreno más dramático.

Por su parte, Óscar Casas continúa fortaleciendo su carrera tanto en cine como en televisión, mientras que José María Yazpik suma un nuevo proyecto a una trayectoria ya consolidada.

La película cuenta con la producción de Pablo Cruz, conocido por su trabajo en Luis Miguel: La serie, y un guion a cargo de Giulia Cardamone y Vanessa Miklos. Deseo llegará a las salas de cine en México el próximo 7 de mayo, con distribución de Cinépolis.

Un paso firme...

Con Deseo, Ludwika Paleta da un paso firme hacia un terreno más complejo, alejándose de la comedia para apostar por un personaje cargado de matices y conflicto emocional. Este proyecto no solo marca una evolución en su carrera, también la posiciona en un registro más profundo, demostrando su capacidad para explorar historias más intensas y conectadas con las emociones humanas.

Foto: Instagram ludwika_paleta

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