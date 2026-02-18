Ludwika Paleta se sincera sobre su familia política y el peso del juicio público

Ludwika Paleta abordó por primera vez de forma directa un tema que durante años ha generado especulación: su esposo y su familia política. La actriz se abrió como pocas veces y en un podcast habló del peso de vivir “llenando expectativas” y de su necesidad de soltar el juicio ajeno.

En una conversación en el podcast Diario Uno Humano, la actriz habló con el influencer Emilio Antun sobre uno de los temas que con frecuencia rodean su vida pública: los prejuicios hacia “mi familia” y “mi familia política”.

Ludwika, quien rara vez aborda públicamente temas relacionados con el entorno más cercano de su esposo, hiciera una puntualización al hablar de su sentido de la justicia, y es que durante la charla, reconoció que le cuesta mantenerse al margen cuando percibe una injusticia y que esa postura le ha traído consecuencias. “Me he metido en problemas”.

Ludwika Paleta rompe el silencio tras su vinculación con NXIVM y habla de Emiliano Salinas (Foito: Mezcal Entertainment)

“Llevo años intentando soltar lo que la gente piense de mí”: Ludwika Paleta

Paleta habló de algo que ha marcado su vida pública: la presión de cumplir expectativas. Lo explicó con claridad:

“Algo que me llevo años intentando soltar es lo que la gente piense de mí. Siento que llenar las expectativas siempre ha sido parte de mi vida. Sobre todo en el ojo público”.

Reconoció que durante años ha vivido pendiente de la opinión de los demás y que ahora quiere dejar eso atrás “por completo”.

En ese mismo hilo apareció un recurso que usa para aterrizarse: pensar en su versión futura. “Constantemente pienso en mi yo de 90 años”, dijo, antes de preguntarse qué tendría que empezar a hacer “ahorita” para llegar bien, no solo físicamente, sino también con estabilidad interna. La idea no fue “temerle a la edad”, sino construir un presente más habitable.

Ludwika Paleta reflexionó sobre el juicio público y su familia. (Foto: Mezcal Entertainment)

La familia como centro, y el subtexto de la “familia política”

En la charla, la actriz también habló del miedo a la injusticia y del juicio social. En uno de los momentos más directos, reconoció que existen opiniones formadas desde el prejuicio:

“Habrá mucha gente que vea este podcast y piense cosas de mí, de prejuicios que tienen, o de mi familia o de mi familia política”.

No fue un comentario al aire. Es de las pocas ocasiones en que se refiere abiertamente al tema y lo hizo para fijar una postura clara, no para alimentar especulaciones. “Uno no puede emitir juicios de algo que no conoce y no sabe”, afirmó.

Y subrayó que incluso cuando alguien cree tener la verdad, esa versión suele estar atravesada por experiencias, creencias y percepciones personales.

“La gente al final hace un montón de cochinadas y se sale con la suya y habrá mucha gente que vea este podcast y piense cosas de mí, de prejuicios que tienen de mí, de mi familia o de mi familia política y piensen: ‘¡Ay! ¿y no se salieron con la suya?’ y es cuando digo, uno no puede emitir juicios de algo que no conoce y no sabe”.

La actriz también compartió cuál ha sido su mayor lección sobre las opiniones: "He aprendido en la vida que cuando uno habla desde este lugar, es puritita soberbia, porque no te consta, incluso cuando te consta, ese juicio está emitido a través de tus filtros, tus creencias, tu manera de ser y una serie de cosas que sólo lo hace una opinión, no un facto y vivimos llenos de opiniones", dijo.

La actriz habló de su esposo Emiliano en una charla íntima. (Foto: Mezcal Entertainment)

Emiliano, el espacio seguro: una carta que lo cambia todo

El cierre del episodio marcó el momento más emotivo. El conductor leyó una carta de Emiliano dirigida a Ludwika y, con ello, la conversación pasó del análisis público a lo íntimo.

En el mensaje, él habla desde la vida cotidiana y el vínculo de pareja: “cuando te vas me dejas siempre con una sonrisa por verte triunfar”. También subraya lo que han construido juntos: “Ha sido el más grande privilegio… formar una familia contigo”.

La actriz habló de su esposo Emiliano en una charla íntima. (Foto: Mezcal Entertainment)

La historia de amor de Ludwika y Emiliano

Fue en 2010 cuando Ludwika Paleta y Emiliano Salinas comenzaron su relación, luego de que la actriz Maki, amiga de ambos, organizara una cita a ciegas. El encuentro marcó el inicio de su historia en pareja.

Tres años después, en 2013, se casaron en una boda que reunió a más de 700 invitados. Entre los asistentes destacó la presencia del padre de Emiliano, el político mexicano Carlos Salinas de Gortari, quien rara vez aparece en eventos públicos.

En mayo de 2017, la pareja dio la bienvenida a sus mellizos, Bárbara y Sebastián, quienes este año cumplen nueve años.