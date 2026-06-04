¡No ocultó nada! La fuerte confesión de Tom Holland sobre su vida junto a Zendaya

La historia de amor entre Tom Holland y Zendaya sigue conquistando al público, pero esta vez no fue una fotografía juntos la que llamó la atención. El actor británico sorprendió al abrir su corazón y hablar como pocas veces sobre el papel fundamental que la actriz ha tenido en su vida personal y profesional.

¿Qué dijo Tom Holland sobre Zendaya?

Durante una reciente entrevista en el podcast Good Hang with Amy Poehler, Holland no escatimó elogios al referirse a su pareja, con quien mantiene una sólida relación desde hace varios años. .

El actor británico aseguró que su prometida es “la mejor actriz del momento”. IG

Mientras ambos se preparan para compartir pantalla nuevamente en dos de las producciones más esperadas de los próximos meses, Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey, el actor dejó claro que su admiración por Zendaya va mucho más allá del romance

Según explicó, una de las cualidades que más le impresiona de la protagonista de Euphoria es la valentía con la que enfrenta cada personaje y cada desafío profesional.

Lo que más admiro de verla trabajar es que no tiene miedo. Se entrega completamente a cada papel y siempre está dispuesta a darlo todo”, expresó.

Holland destacó la capacidad de Zendaya para transformarse completamente en cada personaje. Foto: Instagram zendaya

Para Holland, la capacidad de transformación de Zendaya es una de las razones por las que la considera una artista excepcional. El actor destacó cómo la actriz logra desaparecer detrás de sus personajes, algo que considera una habilidad poco común incluso dentro de Hollywood.

Tom Holland habla del papel de Zendaya en Euphoria

Al recordar su trabajo en Euphoria, señaló que el personaje de Rue está tan alejado de la personalidad real de Zendaya que resulta imposible no reconocer su enorme talento interpretativo. Asimismo, mencionó otros proyectos recientes de la actriz en los que ha demostrado una versatilidad impresionante.

Creo sinceramente que es la mejor actriz de esta generación. Tiene algo especial, una intensidad y una pasión que pocas personas poseen”, afirmó.

El actor describió a la estrella de Euphoria como un auténtico “salvavidas” en su vida. IG

Las declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron la forma en que Holland reconoce públicamente el talento de su pareja sin competir con ella ni minimizar sus logros.

Pero más allá de la admiración artística, el actor también habló del importante apoyo emocional que Zendaya representa en su vida.

Tom Holland revela la importancia de Zendaya en su trabajo

Holland confesó que compartir una relación con alguien que entiende perfectamente las exigencias de la industria del entretenimiento ha sido clave para mantener el equilibrio en medio de una carrera llena de presión mediática, largas jornadas de trabajo y constantes cambios.

El mundo del cine puede ser una auténtica locura. Hay momentos muy altos y otros muy complicados. Tener a alguien que comprende exactamente lo que estás viviendo hace toda la diferencia”, comentó.

El protagonista de Spider-Man confesó que trabajar junto a ella sigue sorprendiéndolo.

Fue entonces cuando lanzó una de las frases que más emocionó a los fans de la pareja.

Es un salvavidas. No puedo imaginarme haciendo lo que hago sin ella”.

La declaración fue interpretada por muchos como una muestra del profundo vínculo que han construido desde que se conocieron durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2017.

¿Cuándo comenzaron a salir Tom Holland y Zendaya?

Aunque durante años evitaron hablar públicamente de su romance, la pareja confirmó su relación en 2021 y desde entonces se ha convertido en una de las favoritas de Hollywood. Además, diversos reportes han señalado que recientemente se casaron, aunque han preferido mantener los detalles de su vida privada lejos de los reflectores.

La pareja compartirá pantalla próximamente en Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey.

Tom también reveló que su conexión personal se refleja directamente en el trabajo que realizan juntos frente a las cámaras. Recordó que durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day pudieron colaborar de manera muy cercana para mejorar algunas escenas que inicialmente no los convencían.

Gracias a la confianza que existe entre ambos, lograron replantear momentos clave de la historia y encontrar soluciones creativas que fortalecieron la película.

Mientras esperan el estreno de sus nuevos proyectos, las palabras de Holland han vuelto a confirmar algo que los seguidores de la pareja sospechaban desde hace tiempo: además de compartir una historia de amor, Tom y Zendaya se han convertido en un verdadero equipo dentro y fuera de Hollywood.