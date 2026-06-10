¿Cuánto durará ‘Spider-Man: Brand New Day? ¡Será la más larga de todas!

Cada vez falta menos para el estreno de Spider-Man: Brand New Day y nueva información acaba de llamar la atención de los fans de Marvel.

La próxima aventura de Peter Parker no solo continuará la historia que quedó pendiente tras Spider-Man: No Way Home, sino que además acaba de establecer un récord que ninguna otra película del héroe arácnido había conseguido.

Esto durará Spider-Man: Brand New Day

De acuerdo con la información publicada por AMC Theatres, Spider-Man: Brand New Day tendrá una duración de 150 minutos, es decir, dos horas y media.

Con esta cifra, la película se convierte oficialmente en la entrega más larga de toda la historia de Spider-Man en el cine.

Hasta ahora, el récord pertenecía a Spider-Man: No Way Home, que alcanzó los 148 minutos. Aunque la diferencia parece pequeña, es suficiente para que la nueva producción tome el primer lugar dentro de la franquicia.

La duración también la coloca entre las películas más extensas del Universo Cinematográfico de Marvel, un grupo en el que solo aparecen títulos como Eternals, Black Panther: Wakanda Forever y Avengers: Endgame.

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Así se compara con las demás películas de Spider-Man

La primera película protagonizada por Tobey Maguire en 2002 tuvo una duración de dos horas y un minuto. Posteriormente, Spider-Man 2 llegó a dos horas y siete minutos, mientras que Spider-Man 3 alcanzó dos horas y diecinueve minutos.

La etapa de Andrew Garfield también se mantuvo por debajo de las dos horas y media. The Amazing Spider-Man registró dos horas y dieciséis minutos y su secuela llegó a dos horas y veintidós minutos.

Con Tom Holland ocurrió algo similar. Spider-Man: Homecoming duró dos horas y trece minutos, Far From Home dos horas y nueve minutos y No Way Home se convirtió durante varios años en la película más larga del personaje con dos horas y veintiocho minutos.

Ahora, Brand New Day supera a todas ellas y establece una nueva referencia dentro de la saga.

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¿Por qué la nueva película de Spider-Man será tan larga?

Aunque Marvel Studios no ha explicado oficialmente la razón detrás de esta duración, existen varios elementos que ayudan a entenderla.

La historia retomará los acontecimientos ocurridos al final de No Way Home, cuando Peter Parker quedó completamente aislado después del hechizo de Doctor Strange.

Nadie recuerda quién es y eso obliga al personaje a comenzar prácticamente desde cero mientras sigue protegiendo Nueva York como Spider-Man.

Además, la película contará con un reparto mucho más amplio que el de entregas anteriores.

Entre las incorporaciones confirmadas se encuentran Jon Bernthal, quien retomará su papel como Punisher, y Mark Ruffalo, que volverá a interpretar a Bruce Banner.

También se espera la participación de varios villanos y personajes secundarios que requerirán espacio dentro de la historia.

Por ello, muchos seguidores consideran que las dos horas y media permitirán desarrollar mejor los conflictos y evitar que los acontecimientos se resuelvan demasiado rápido.

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Todo lo que sabemos de Spider-Man: Brand New Day

La película marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker después del enorme éxito de No Way Home.

También volverán Zendaya en el papel de MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds, aunque los detalles sobre sus personajes siguen siendo limitados.

La dirección corre a cargo de Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

El reparto también incluye a Michael Mando, Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas y Keith David, aunque Marvel todavía mantiene en secreto varios de los personajes que interpretarán.

Según declaraciones previas de Tom Holland, la nueva película explorará una etapa distinta en la vida de Peter Parker, enfocándose en temas relacionados con la identidad, la responsabilidad y la transición hacia la vida adulta.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 29 de julio de 2026.