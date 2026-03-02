Scary Movie 6 lanza tráiler… ¡con Anna Faris y los Wayans!; este día se estrenará la película

Scary Movie acaba de anunciar su sexta entrega con un tráiler que muestra el esperado reencuentro de los hermanos Wayans con la franquicia que ayudaron a convertir en un fenómeno global. La saga, reconocida por su estilo irreverente y su forma de burlarse de los clichés del cine de terror, prepara su regreso a la pantalla grande este verano.

Después de varios años en los que la serie continuó sin la participación creativa de sus creadores originales, la nueva entrega apuesta por recuperar la esencia que la hizo destacar desde el año 2000.

Captura de pantalla

El regreso de figuras clave del elenco original, como Anna Faris en el papel de Cindy Campbell, refuerza la expectativa de los fans que buscan revivir el tono que caracterizó a las primeras cintas.

El regreso de los hermanos Wayans a Scary Movie

Una de las noticias que más ha llamado la atención es la participación nuevamente de Marlon Wayans y Shawn Wayans en esta nueva etapa. Tras desvincularse de la saga a partir de la tercera película, su ausencia fue señalada por muchos seguidores como uno de los factores que influyeron en la pérdida de frescura de las siguientes entregas.

Captura de pantalla

Con Scary Movie 6, los Wayans buscan reanimar la franquicia y recuperar el estilo de humor que mezclaba sátira y referencias a películas icónicas de terror. Esta decisión también responde al impacto que tuvo la primera película, la cual se centró principalmente en parodiar historias como Scream y Sé lo que hicisteis el último verano.

En aquella primera historia conocimos a Cindy Campbell, interpretada por Anna Faris, una estudiante que junto a su grupo de amigos es perseguida por un asesino enmascarado después de atropellarlo accidentalmente durante la noche de Halloween.

Captura de pantalla

Además del retorno de los hermanos Wayans, también se confirma la participación de varios personajes icónicos de las primeras películas. Anna Faris retoma su papel como Cindy, mientras que Regina Hall vuelve como Brenda. Marlon Wayans interpreta nuevamente a Shorty y Shawn Wayans a Ray, completando así el núcleo que marcó el inicio de la franquicia.

La expectativa creció aún más tras el lanzamiento del tráiler oficial por parte de Paramount Pictures, donde se puede ver el tono que tendrá esta nueva producción. En el avance se anticipa que la película no solo retomará el humor clásico de la saga, sino que también apuntará hacia las últimas películas de terror que se han convertido en un éxito.

Captura de pantalla

"Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (Ghostface), el Core Four están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo”, se lee en la reseña de la película.

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6?

Si quieres morir, pero de risa con lo que veremos en Scary Movie 6, aparta la fecha porque la nueva entrega de la saga llegará a los cines el próximo 12 de junio.

PJG