Scary Movie lanza primer póster promocional con referencia a Amy Madigan

Scary Movie presentó de manera oficial el primer material promocional de su sexta entrega. La revelación de la imagen ocurrió de forma posterior a la entrega de los Premios Oscar 2026, evento en el cual la actriz Amy Madison obtuvo el galardón en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Este movimiento publicitario vincula directamente la nueva película con el trabajo reciente de la actriz premiada.

El póster muestra una figura central que utiliza la máscara característica de la saga, conocida como Ghostface, pero con modificaciones específicas. La máscara presenta un acabado de color blanco con una lengua extendida.

Sobre la cabeza de la figura se observa una peluca de color naranja con corte estilo bob. Además, el personaje porta un par de gafas de montura gruesa en color amarillo y múltiples collares de perlas sobre una prenda de color rojo.

En la parte superior del cartel se lee la frase en inglés: "AUNT YOU GLADYS I'M BACK?". En la zona inferior se ubica el título de la película, SCARY MOVIE, junto con la indicación de que el estreno se llevará a cabo únicamente en cines el día 5 de junio.

Relación con la película Weapons

El diseño del cartel constituye una referencia al papel interpretado por Amy Madison en la cinta titulada Weapons. En dicha producción, Madison desempeña el rol de la tía Gladys, un personaje que, dentro de la trama de ese filme, es responsable de la desaparición de menores de edad y de otras personas.

Los elementos visuales del póster, como la peluca, las gafas y las perlas, coinciden con la vestimenta y la caracterización física empleada por la actriz en el thriller mencionado.

¿Quién es quién en Scary Movie 6?

Esta sexta entrega se establece como un reboot de la serie cinematográfica que inició en el año 2000. La película contará con el regreso de los integrantes originales de la franquicia. El elenco principal está encabezado por:

Marlon Wayans

Shawn Wayans

Anna Faris

Regina Hall

La dirección del proyecto está a cargo de Michael Tiddes, mientras que el guion fue desarrollado por los hermanos Wayans en colaboración con Rick Alvarez. La trama se centra en la parodia de películas de terror contemporáneas y fenómenos de la cultura popular actual. La fecha de lanzamiento confirmada para el circuito comercial de salas cinematográficas es el 5 de junio de 2026.