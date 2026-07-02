¿Pacto con el diablo? Este es el secreto de la eterna juventud de Lindsay Lohan

Durante años, Lindsay Lohan fue una de las figuras más comentadas de Hollywood, tanto por su exitosa carrera como por los altibajos que marcaron su vida personal. Sin embargo, desde su regreso a la actuación y, especialmente, tras convertirse en madre de su hijo Luai en 2023, la actriz ha vuelto a ser tendencia por una razón muy distinta: su sorprendente apariencia rejuvenecida.

¿Por qué Lindsay Lohan se ve tan joven?

Las redes sociales no han dejado de preguntarse cómo la protagonista de Chicas pesadas luce tan fresca a sus 40 años. Algunos incluso bromearon con un supuesto "pacto con el diablo", mientras otros aseguraban que debía haberse sometido a una cirugía estética. Pero la propia actriz decidió poner fin a las especulaciones y revelar cuál es su verdadero secreto.

La actriz aseguró que su transformación es resultado de una rutina constante de bienestar y cuidado personal. IG lindsaylohan

¿Cuál es el jugo que Lindsay Lohan toma cada mañana para cuidar su piel?

Durante una entrevista para Elle, conducida por la comediante Chloe Fineman, Lindsay explicó que su transformación no responde a un solo tratamiento milagroso, sino a un estilo de vida que ha construido con disciplina durante los últimos años.

Cada mañana comienza el día con un jugo de zanahoria, jengibre, limón, manzana y aceite de oliva. IG lindsaylohan

La actriz aseguró que su rutina comienza desde muy temprano con una bebida preparada a base de zanahoria, jengibre, limón, aceite de oliva y manzana, una mezcla que consume diariamente como parte de sus hábitos saludables.

A esto suma abundante agua, té verde, semillas de chía y remolachas encurtidas, alimentos que forman parte habitual de su alimentación y que, según ella, contribuyen a mantener tanto su bienestar general como la salud de su piel.

¿Cuál es el secreto de belleza de Lindsay Lohan?

En cuanto al cuidado facial, Lindsay confesó que uno de sus trucos favoritos es utilizar agua helada sobre el rostro cada mañana.

El agua helada, la hidratación y los parches para ojos forman parte esencial de su rutina de skincare. IG lindsaylohan

Además, aplica parches hidratantes para el contorno de ojos con ácido hialurónico, un producto que ayuda a disminuir la inflamación y aportar una apariencia más descansada.

Su rutina también incluye cremas dermocosméticas enfocadas en hidratar y reducir el enrojecimiento, buscando mantener una piel luminosa sin sensación grasa.

¿Lindsay Lohan se hizo cirugía estética? Esto fue lo que respondió

Aunque durante meses circularon rumores sobre un supuesto lifting facial, Lindsay negó haberse sometido a cirugía estética. Incluso, durante la entrevista bromeó preguntándose en qué momento habría encontrado tiempo para operarse, considerando su agenda laboral y su nueva etapa como madre.

Eso sí, la actriz no tiene problema en reconocer que sí recurre a algunos procedimientos estéticos no invasivos para mantener la calidad de su piel.

Lindsay confirmó que recurre a tratamientos dermatológicos y al bótox, pero negó haberse sometido a cirugía plástica. IG lindsaylohan

Entre ellos destacan sesiones de láser y otros tratamientos dermatológicos realizados bajo la supervisión de la doctora Radmila Lukian, especialista en medicina estética con quien se atiende regularmente en Dubái.

También ha admitido utilizar bótox de forma moderada, dejando claro que no considera estos procedimientos un tema del que haya que avergonzarse.

¿Qué retoques estéticos se ha hecho Lindsay Lohan?

Especialistas en medicina estética han señalado que la apariencia actual de Lindsay probablemente sea resultado de una combinación de tratamientos poco invasivos, como radiofrecuencia, bioestimulación de colágeno y aplicaciones estratégicas de ácido hialurónico.

Sin embargo, coinciden en que ningún procedimiento ofrece resultados duraderos sin una rutina constante de descanso, hidratación, alimentación equilibrada y protección solar.

Su dermatóloga en Dubái la acompaña con tratamientos personalizados para cuidar la salud de su piel. Foto: Instagram lindsaylohan

Precisamente esos hábitos son los que la actriz afirma haber incorporado desde hace varios años, después de dejar atrás una etapa marcada por excesos y problemas personales que afectaron tanto su salud como su imagen pública.

Más allá de su aspecto físico, Lindsay atraviesa uno de los momentos más estables de su vida. Tras regresar a la actuación con producciones de Netflix, formar una familia y establecerse en Dubái, la actriz asegura sentirse más enfocada que nunca en el bienestar integral.

Incluso reveló que trabaja en el desarrollo de su propia línea de productos para el cuidado de la piel, un proyecto que avanza lentamente porque desea lanzar fórmulas cuidadosamente seleccionadas.

La estrella asegura que la constancia y el bienestar integral son la verdadera clave de su transformación. Archivo

La estrella explicó que no busca aprovechar únicamente su imagen para vender cosméticos, sino compartir productos que realmente reflejen la filosofía de cuidado que ha adoptado.

Su impresionante transformación ha demostrado que, más allá de cualquier tratamiento estético, el verdadero cambio ha sido el resultado de una combinación de disciplina, hábitos saludables y una nueva forma de vivir.