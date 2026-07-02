¿Habrá Juego de Gemelas 2? Esto se sabe sobre el posible regreso de Lindsay Lohan

A casi tres décadas del estreno de una de las películas familiares más recordadas de Disney, han surgido versiones que apuntan a que el estudio estaría trabajando en una segunda entrega de “Juego de Gemelas”. Aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial, recientes declaraciones de una de las actrices del elenco han despertado la ilusión de los seguidores de la cinta.

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La posibilidad de volver a ver a Lindsay Lohan en el universo que la lanzó al estrellato ha generado una ola de reacciones entre los fanáticos del clásico de los años 90.

¿De dónde surgieron los rumores de una secuela?

Las especulaciones comenzaron luego de que Lisa Ann Walter, quien interpretó a Chessy, la querida niñera de una de las gemelas, revelara en una entrevista que habría recibido una propuesta para retomar su personaje en una posible continuación de la historia.

La actriz dejó claro que el proyecto todavía no ha sido confirmado por Disney; sin embargo, expresó su entusiasmo ante la posibilidad de volver a formar parte de la franquicia.

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El interés por revivir esta producción también coincide con la tendencia de Hollywood de apostar por nuevas entregas de películas exitosas, especialmente después del anuncio de secuelas de otros títulos populares.

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¿Lindsay Lohan volvería a interpretar a las gemelas?

Aunque el estudio no ha revelado detalles sobre el supuesto proyecto, los comentarios de Lisa Ann Walter han alimentado la expectativa de que Lindsay Lohan también regrese para interpretar nuevamente a Hallie Parker y Annie James.

La actriz fue la protagonista absoluta de la versión estrenada en 1998, al dar vida a las dos hermanas separadas al nacer, un papel que marcó el inicio de su exitosa carrera en el cine.

Por ahora, la participación de Lohan sigue siendo parte de los rumores y no ha sido confirmada oficialmente.

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¿Por qué “Juego de Gemelas” sigue siendo un clásico?

Estrenada en 1998 y dirigida por Nancy Meyers, "Juego de Gemelas" se convirtió en una de las producciones más queridas de Disney gracias a su combinación de comedia, romance y valores familiares.

La historia sigue a Hallie y Annie, dos hermanas idénticas que fueron separadas tras el divorcio de sus padres y que, años después, se encuentran por casualidad en un campamento de verano. Al descubrir que son gemelas, idean un plan para intercambiar identidades y reunir nuevamente a su familia.

Además de Lindsay Lohan, la película contó con las actuaciones de Dennis Quaid, Natasha Richardson, Elaine Hendrix, Lisa Ann Walter, Simon Kunz, Polly Holliday, Maggie Wheeler y Ronnie Stevens, un elenco que contribuyó a convertir la cinta en un referente para varias generaciones.

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¿Dónde ver "Juego de Gemelas" actualmente?

Juego de Gemelas (1998) está disponible actualmente en la plataforma de streaming Disney+, donde forma parte de su catálogo clásico. En el caso de Prime Video, la película también puede encontrarse, aunque generalmente no está incluida dentro de la suscripción y se ofrece bajo las opciones de renta o compra digital, dependiendo de la región del usuario.