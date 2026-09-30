¿Lo confirmó? Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la reconciliación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Los rumores sobre una posible segunda oportunidad entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen dando de qué hablar. Ahora fue Alessandra Rosaldo, integrante de la familia Derbez, quien fue cuestionada directamente sobre esta posibilidad y su respuesta dejó abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones.

¿Alessandra Rosaldo confirmó la reconciliación de Aislinn y Mauricio?

Durante una visita a Monterrey como parte de su gira con Sentidos Opuestos, la cantante fue abordada por la prensa y habló sobre la relación que actualmente mantienen Aislinn y Mauricio. Lejos de asegurar que exista un romance, Alessandra reconoció que ambos siempre han tenido un vínculo especial.

Los recientes viajes y apariciones juntos de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han despertado rumores de reconciliación, aunque ambos mantienen el misterio. Instagram: Aislinn Derbez

Siempre han hecho una gran pareja”, comentó la esposa de Eugenio Derbez ante los reporteros.

Sin embargo, inmediatamente aclaró que, al menos de manera oficial, la familia no tiene información que confirme que la expareja haya decidido regresar.

Oficialmente no sabemos nada”, puntualizó.

La cantante de Sentidos Opuestos reconoció que Aislinn y Mauricio siempre han tenido una relación cercana, pero aclaró que no existe una confirmación oficial de romance. Instagram mauochmann

Alessandra también destacó que Aislinn y Mauricio han conseguido mantener una relación cercana y cordial desde que terminaron su romance. Además de haber compartido varios años como pareja, ambos son padres de Kailani, por lo que han continuado formando un equipo en beneficio de su hija.

Siempre se han llevado increíble, o sea, tienen una muy bonita relación de siempre”, explicó la cantante.

Pero cuando los periodistas le hicieron notar que los seguidores de ambos actores estarían encantados de verlos nuevamente juntos, Alessandra no ocultó su entusiasmo y respondió:

Pues qué bueno, que viva el amor”.

La integrante de la familia Derbez también compartió su opinión sobre las segundas oportunidades en el amor mientras crecen las especulaciones sobre Aislinn y Mauricio. Instragram mauochmann

Incluso aprovechó para compartir su propia postura sobre las segundas oportunidades en las relaciones. “Por supuesto, yo sí creo en las segundas y están las terceras, claro que sí”, aseguró, una declaración que rápidamente llamó la atención en medio de las especulaciones que rodean a Aislinn y Mauricio.

¿Qué ha pasado entre Aislinn y Mauricio?

Aunque ninguno de los dos actores ha confirmado que haya retomado su relación sentimental, sus recientes viajes, apariciones públicas y la evidente cercanía que mantienen han hecho que sus seguidores se pregunten si entre ellos podría estar renaciendo el amor.

Las vacaciones en Hawái, Los Cabos y su reciente viaje a Las Vegas han hecho que los fans vuelvan a preguntarse si Aislinn y Mauricio están juntos nuevamente. Daniel Betanzos

Después de su separación, ambos han demostrado que lograron construir una relación basada en el respeto y la convivencia familiar, pero recientemente sus encuentros han despertado nuevas sospechas.

Uno de los episodios que más comentarios generó ocurrió durante su viaje a Las Vegas, donde asistieron juntos a uno de los conciertos que Carín León ofreció en The Sphere. Aislinn y Mauricio compartieron fotografías y videos de aquella noche, en los que aparecieron cantando y bailando, además de tener la oportunidad de saludar al intérprete.

La situación cobró todavía más interés cuando comenzó a circular un video en el que ambos fueron captados caminando juntos por el hotel y mostrando una actitud especialmente cercana.

A su regreso a la Ciudad de México, Mauricio fue cuestionado sobre las imágenes y el viaje. En lugar de explicar si aquella escapada tenía un significado romántico, respondió con una frase que aumentó el misterio:

Mauricio Ochmann alimentó el misterio sobre su escapada con Aislinn a Las Vegas con una divertida respuesta cuando fue cuestionado por los medios. IG mauochmann

Lo que pasa en Las Vegas, ¿dónde se queda? ¡En Las Vegas!”. Aislinn, por su parte, prefirió no detenerse ante las cámaras.

A esto se suman otros viajes que han realizado juntos. Los actores han compartido momentos con Kailani y amigos en distintos destinos, entre ellos Los Cabos y Hawái.

Precisamente este último viaje tuvo un significado especial para su familia, pues regresaron a lugares que ya habían visitado años atrás cuando su hija era apenas una bebé.

Y aunque las imágenes familiares han provocado especulaciones, ambos han insistido en que existe un vínculo que va más allá de una relación sentimental. Meses atrás, Mauricio explicó que, de alguna manera, él y Aislinn continúan juntos como familia:

Por ahora, ninguno de los actores ha confirmado una reconciliación, pero sus muestras de cariño y la opinión de Alessandra Rosaldo mantienen vivos los rumores. IG mauochmann

Seguimos siendo equipo, somos familia, y aparte hay una admiración artística y personal”.

Por ahora, las palabras de Alessandra Rosaldo no confirman una reconciliación, pero sí dejan claro que la cercanía entre Aislinn y Mauricio continúa. Mientras ellos siguen alimentando la curiosidad de quienes esperan descubrir si esta historia tendrá una segunda parte.