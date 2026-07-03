Hamilton vuela por la pole sprint en Silverstone; Checo Pérez arrancará 19°

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton se encuentra totalmente en forma y, tras no haber conseguido el resultado esperado en Austria, ahora tomó la posición de privilegio para la carrera sprint del Gran Premio de la Gran Bretaña, esto mientras el mexicano Sergio Pérez arrancará desde la penúltima fila.

En la tanda definitiva, la SQ3, Hamilton saltó al circuito para borrar los tiempos de todos sus rivales. Primero fueron los McLaren los que se colocaron en la cima, aunque solo era un espejismo dado que no había rivales directos que hubieran salido al trazado.

Luego fue el turno del italiano Andrea Kimi Antonelli de tomar la primera plaza, en una vuelta que había sido sorpresa luego de que el puntero del campeonato no hubiera figurado en las diferentes rondas de nocaut.

Pero la última palabra la tuvo Lewis Hamilton; el británico, quien fue el más veloz en la SQ1 y la SQ2 cuando se usaron los compuestos medios, registró una mejor vuelta de 1m28.376s, superando por un margen mínimo de 11 milésimas a Antonelli.

El resultado no fue sorpresivo dado que el Ferrari de Charles Leclerc también dio un salto colocándose en la segunda fila, justo por detrás del Red Bull de Max Verstappen.

El segundo puesto de Antonelli es preocupante para su rival directo por el campeonato, George Russell, quien apenas fue quinto pero sin el mismo ritmo que el puntero del campeonato.

Lewis Hamilton logró el mejor tiempo en la única práctica del viernes del GP de la Gran Bretaña REUTERS

¿Qué posición arrancará Checo Pérez la sprint del GP de la Gran Bretaña 2026?

El piloto mexicano Sergio Pérez iniciará la carrera sprint en Silverstone desde la posición 19 luego de quedar eliminado en la SQ1. El Cadillac, a diferencia de las últimas carreras, no logró demostrar un mejor rendimiento para acercarse al desempeño de los Williams, que en esta ocasión sí lograron pasar con sus dos pilotos (Alex Albon y Carlos Sainz) el primer corte.

Los Haas de Oliver Bearman y Esteban Ocon partirán por delante de Checo Pérez, mientras que el mexicano tendrá como compañero en la penúltima fila a su coequipero Valtteri Bottas. Pérez finalizó a 2.5 segundos de lo hecho por Lewis Hamilton como el más veloz.

Fernando Alonso y Lance Stroll, ambos de Aston Martin, arrancarán últimos.

Resultados de la calificación sprint del GP de la Gran Bretaña 2026