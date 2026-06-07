¿Kim Kardashian fue el amuleto de Lewis Hamilton?; así celebró el podio de su novio en Mónaco 

Kim Kardashian llamó la atención durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. La empresaria fue vista en varias zonas del circuito de Montecarlo mientras seguía de cerca la actividad de Ferrari y, especialmente, la actuación de Lewis Hamilton, piloto con quien hace poco confirmó su noviazgo.

La presencia de la fundadora de Skims llamó la atención tanto de los aficionados como de los medios, ya que su visita coincidió con uno de los fines de semana más importantes de la temporada para la escudería italiana.

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Desde las prácticas previas hasta la carrera principal, Kim Kardashian se mantuvo cerca de las actividades del equipo, alimentando aún más el interés que existe alrededor de su vínculo con el siete veces campeón del mundo.

¿Por qué Kim Kardashian estuvo en el Gran Premio de Mónaco?

Diversos reportes señalaron que Kim Kardashian acudió al Principado para respaldar a Lewis Hamilton durante uno de los eventos más emblemáticos del calendario de Fórmula 1. Aunque ninguna de las partes ha confirmado públicamente una relación sentimental, hace unos días la socialité compartió las primeras fotos junto al piloto, por lo que ya podría ser una confirmación de la relación.

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Mónaco es considerado uno de los escenarios más prestigiosos del automovilismo mundial, por lo que la visita de Kardashian no pasó desapercibida. Su participación en uno de los eventos deportivos más exclusivos del año terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados fuera de la pista.

Lewis Hamilton consigue podio en Mónaco; así festejó Kim Kardashian

Mientras la atención mediática se concentraba en las celebridades presentes en Montecarlo, la carrera ofreció emociones hasta las últimas vueltas. El británico logró una destacada actuación que terminó con un segundo lugar para Ferrari.

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La competencia estuvo marcada por varios incidentes, abandonos y momentos de tensión que alteraron el desarrollo normal de la prueba. Entre ellos destacó el retiro de Charles Leclerc, situación que dejó a Hamilton como la principal opción de Ferrari para alcanzar el podio.

Tras la carrera comenzaron a circular diversos videos en redes sociales que supuestamente mostraban a Hamilton enviando un beso a Kardashian durante los festejos posteriores al Gran Premio. Sin embargo, ese momento no fue confirmado por los principales medios que cubrieron el evento ni por fuentes oficiales relacionadas con la Fórmula 1.

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A pesar de ello, las imágenes continuaron alimentando las especulaciones sobre la cercanía entre ambas figuras públicas. La combinación entre el éxito deportivo de Hamilton y la presencia de Kardashian convirtió al Gran Premio de Mónaco en uno de los eventos más comentados del fin de semana.